Meisjesscouts vieren 60ste verjaardag 60 uur aan één stuk

Wie graag blijft plakken aan de bar, moet volgend weekend bij de meisjesscouts zijn. Om hun 60ste verjaardag te vieren, blijft de bar tijdens hun feestweekend liefst 60 uur onafgebroken open. “Het wordt pittig, maar we willen ons volledig geven”, klinkt het enthousiast.

Moeke Parsival en Vake Noordzee melden met grote vreugde de kerstening van hun eerstgeborene: De Graal. Met die boodschap kondigden Scouts en Gidsen Parsival Ruddervoorde zestig jaar geleden de geboorte aan van de Lichterveldse meisjesscouts.

De plechtigheid vond plaats in het toenmalige lokaal van de jongensscouts in de Statiestraat, waar later de Wilro kwam. De allereerste groepsleidster was Annemie Debergh. Haar broer, onderpastoor Edgard, werd aalmoezenier van de kersverse jeugdbeweging.

180 leden

Scouts en Gidsen De Graal Lichtervelde begon destijds met een twintigtal leden en kwam bijeen op zondagvoormiddag. Zestig jaar later is er veel veranderd.

De meisjes komen ondertussen al een hele poos bijeen op zaterdagnamiddag en de jeugdbeweging groeide uit tot de grootste van Lichtervelde met zo’n 180 leden, van wie 25 leidsters. Groepsleiders zijn voor het tweede jaar op rij Catho Viaene en Saar Laridon.

De scouts van Ruddervoorde vieren de ‘geboorte’ van Scouts & Gidsen De Graal Lichtervelde in 1962. © Kurt Desplenter

Om te vieren dat ze 60 jaar bestaan, organiseren de meisjesscouts een feestweekend met een rijkgevuld programma. Opvallend: van vrijdagmiddag 9 september tot en met zondagavond 11 september om middernacht blijft de bar onafgebroken open.

Zestig uur aan een stuk, da’s geen toeval uiteraard. “Toen we aan het brainstormen waren over ons feestweekend, kwam een van de leidsters met dat gekke idee”, vertelt Saar Laridon. “We zagen dat eigenlijk vrij snel allemaal zitten. Het wordt een pittig weekend met weinig slaap, maar we zijn met een grote groep leidsters die zich volledig willen geven. We kunnen ons ’s avonds en ’s ochtends splitsen, waardoor alle leidsters toch minstens zes uur per nacht kunnen slapen.”

Kamperen

Bezoekers die 60 uur lang op het domein van de meisjesscouts in de Processieweg willen blijven, kunnen er kamperen. Voor één nacht tel je 5 euro neer, ontbijt inbegrepen. Het hele weekend blijven kost 25 euro, maar dan krijg je er drie drankbonnetjes bovenop.

De startdag van de meisjesscouts vindt overigens plaats op zaterdag 17 september, een week later dan gewoonlijk. Iedereen is welkom van 13.30 tot 16.30 uur.