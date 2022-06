Leerlingen Heilige Familie Ieper zorgen voor inrichting ontmoetingsruimte in De Lork

De leerlingen van de richting ‘publiciteit en etalage’ van het vierde jaar van de Heilige Familie in Ieper trokken naar jeugdverblijfcentrum De Lork om er één van de lokalen op te leuken.

“Gedurende de hele week hebben ze een lokaal helemaal opnieuw ontworpen en heringericht. Het gewoon lokaaltje werd een gezellige ontmoetingsruimte zodat leerkrachten en begeleiders er ’s avonds samen kunnen ontspannen”, zegt centrumverantwoordelijke Wieland De Meyer.

Jaarlijks heeft De Lork zo’n 25.000 overnachtingen. “Na de coronacrisis draait de werking weer op volle toeren en ontvangen we wekelijks opnieuw honderden kinderen en jongeren op de Kemmelberg.”

“Enkel de Engelse groepen blijven nog wat weg, waardoor er in augustus en in de weekends in het najaar nog wat vrije plaatsjes zijn, groepen zijn dus altijd welkom om de nieuwigheden te ontdekken.”

(MD)