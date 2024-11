Jeugdraad wil alleen nog roetpieten

De stedelijke jeugdraad Thuze wil definitief af van de stereotiepe, donkere Zwarte Pieten. “We zouden in Torhout enkel nog roetpieten willen zien”, zegt voorzitter Camille Develter.

“Nu de komst van Sinterklaas voor de deur staat, roepen we het stadsbestuur op om op dat vlak een duidelijke lijn te trekken en de bevolking aan te sporen om de roetpieten als het nieuwe normaal te beschouwen.”

Ludiek protest mogelijk

Volgens Camille kiezen de plaatselijke jeugdbewegingen met z’n allen automatisch al voor roetpieten, maar doen sommige andere verenigingen dat niet. En daar wil Thuze verandering in brengen.

Camille: “Recent nog was er de waardevolle actie Ieder kind een Sint, waarbij er speelgoed werd ingezameld voor gezinnen die het niet breed hebben. Heel mooi is dat, maar helaas was er bij het aannemen van het speelgoed een donkere Zwarte Piet aanwezig en daar zijn we niet blij mee. Waarom niet voor een roetpiet kiezen? Dat zou verstandiger zijn.”

“We hebben over de zaak al een duidelijk advies aan het stadsbestuur bezorgd en er een paar keer met de politici over samengezeten, maar we zien toch nog vaak de donkere Zwarte Piet opduiken. We begrijpen dat de stad de verenigingen niet kan verplichten om voor een roetpiet te kiezen, maar als er een duidelijke lijn is, is het wel mogelijk om sensibiliseringsacties op te zetten.”

Als het stadsbestuur niets onderneemt, overwegen enkele leden van de jeugdraad om bij wijze van ludiek protest een zitting van de gemeenteraad bij te wonen met roetvegen op het gezicht. “Maar eerst gaan we nog eens met het stadsbestuur praten”, klinkt het.

Stad wil niet dwingen

“Op vraag van de jeugdraad hebben we ons voor de eigen stedelijke Sint-evenementen aangepast”, reageert schepen van Jeugd Lieselotte Denolf. “We voeren met andere woorden enkel nog roetpieten op. Ook binnen de jeugdbewegingen bestaat daar overeenstemming over. Anderzijds willen we met het College van Burgemeester en Schepenen geen verenigingen dwingen om de donkere Zwarte Piet te bannen. Zoiets moet uit vrije wil gebeuren.”