Jeugdhuis wordt Jeugdcentrum De Moane

Jeugdhuis De Moane wordt ter beschikking gesteld van de lokale verenigingen.

Het jeugdhuis werd opgericht in 2012 onder toenmalig jeugdschepen Luc Blondeel en voorzitter Joselito Malfait. Het was een prachtige invulling van het oude

stationsgebouw, dat de thuishaven werd van de Zonnebeekse jeugd die tot dan haar jeugdwerking in het Zonnerad uitvoerde. “De vzw kende de laatste vijf jaar een moeilijke periode en de heropstart na corona verliep moeizaam. Het bestuur kon geen opvolging vinden en de vrijwilligers en bestuursleden verdwenen. Het jeugdhuis kwam ter sprake op de jeugdraad en daar bleek toch nog enthousiasme te bestaan om de werking verder te zetten. Een volledige eindverantwoordelijkheid is echter moeilijk op te nemen”, aldus jeugdschepen Koen Meersseman.

“De jeugdraad gaf zelf de voorzet om de locatie ter beschikking te stellen voor alle erkende verenigingen in Groot-Zonnebeke. Zeker gezien de aantrekkelijke locatie is een ruimer gebruik een mooie opportuniteit. Wel met de duidelijke vraag en opmerking dat het, gezien de investeringen in functie van de jeugd, een prioritaire plaats kan en zal blijven voor jongeren. Daarom werd ook uitdrukkelijk gekozen om de naam te veranderen naar jeugdcentrum, maar ook de naam ‘De Moane’ te behouden als erkenning voor de talloze jongeren die er door de jaren heen heel wat vrije tijd opofferden.”

Een laatste feestje

Op zaterdag 17 december organiseert het Jeugdhuis nog een laatste feestje om het 10-jarig bestaan te vieren. Na een receptie voor de genodigden is iedereen welkom vanaf 21 uur. DJ Tibo heeft de eer en het genoegen om JH De Moane nog een laatste keer af te sluiten.

Het reglement en voorstel komen in december ter goedkeuring van de gemeenteraad. Daarna kunnen jeugdverenigingen vanaf januari data reserveren, andere verenigingen vanaf 1 februari. “Op de gemeenteraad van december komt een nieuw reglement op de agenda die het in iedere deelgemeente voor erkende jeugdverenigingen mogelijk moet maken een fuif te organiseren. Zo zal het mogelijk zijn voor de erkende jeugdverenigingen om één of twee keer op een jaar een fuif te organiseren in Passendale, Zonnebeke, Beselare of Geluveld.”

Ook de jeugdraad is vernieuwd. De nieuwe voorzitster komt uit Passendale en heet Xena Goddeeris, de secretaris is August Degryse uit Zonnebeke. Samen met de jeugdconsulent plannen ze alvast leuke nieuwe initiatieven. (NVZ)