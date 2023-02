Jeugdhuis ‘Skjève Rèchtn’ in Heule tegen de vlakte

Een triest beeld voor die de voorbij decennia al eens langsging in Jeugdhuis ‘Skjève Rèchtn’. Nadat het jeugdhuis in 2018 de deuren sloot, zetten de nieuwe eigenaars er momenteel de sloophamer tegen.

De vorige eigenaar, brouwerij Bockor, verkocht het pand aan een koppel expats die het verouderde pand willen omtoveren tot een tweede verblijf. Van het ooit zo florerende jeugdhuis lijkt in hun plannen alvast niet veel meer over te blijven. De ‘Skjève Rèchtn’ was enkele jaren geleden echt ‘scheef’.

Bij zware grondwerken tijdens de heraanleg van de Zeger van Heulestraat verzakte het pand in beetje, dat euvel wordt bij deze werken verholpen. De ‘Skjève Rèchtn’ was het voorlaatste jeugdhuis in Heule toen het vier jaar geleden de deuren sloot. Jeugdhuis De Stove, de opvolger van Den Ast, is momenteel het enige resterende jeugdhuis, daar wordt momenteel een nieuwe groep bestuurders klaargestoomd om over te nemen.