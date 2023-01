Jeugdhuis Den Ast wordt herdoopt tot “De Stove”

Jeugdhuis Den Ast in de Hemelweg is niet meer. Het jeugdhuis ondergaat een gedaanteverwisseling en wordt herdoopt tot “De Stove”. De vorige en laatste bestuurders van Den Ast gooiden in mei de handdoek in de ring. Stad Kortrijk ging op zoek naar overnemers en heeft die nu ook gevonden. Een tiental vrijwilligers nemen de touwtjes in handen. Binnenkort moet het nieuwe jeugdhuis “De Stove” een eerste keer de deuren openzwaaien.

Jeugdhuis Den Ast verloor de afgelopen jaar veel van haar pluimen. Het ooit zo bekende metalcafé had te kampen met klagende buren, weinig klanten en vooral een gebrek aan geëngageerde bestuurders. Het bericht uit mei vorig jaar dat er na 45 jaar een einde kwam aan hun bestaan kwam voor menig Heulenaar niet als een verrassing.

Die negatieve reputatie kunnen de nieuwe uitbaters missen als kiespijn, dus kiezen ze voor een nieuwe naam en look-and-feel, “De Stove”. Naar hoe De Stove er precies uit zal zien én vooral wanneer precies het de deuren een eerste keer openzwaait, is het nog gissen.

