Jeugdhuis De Couveuse in Eernegem: al 25 jaar een warm nest voor de jeugd

Jeugdhuis De Couveuse in Eernegem bestaat 25 jaar en dat is vorig weekend uitbundig gevierd met een uitgebreid feestprogramma. “Wij wilden destijds een warm nest bieden aan de niet-georganiseerde jeugd.”

Vrijdagavond was er het galabal en op zaterdag een kubb-tornooi. Zaterdagavond was er dan nog eens de ‘oude zakken’-fuif, die – nu het van corona weer mag – tot in de vroege uurtjes heeft geduurd. Maar hoe was het eigenlijk allemaal begonnen? Linda Yde (65) en Johan Vanhee (68), al meer dan dertig jaar respectievelijk de voorzitster en secretaris van de overkoepelende vzw ‘t Gildhof, doen het verhaal.

Zaaltje met potentieel

“Het begin van jeugdhuis De Couveuse gaat eigenlijk terug tot een editie van ‘Kunst in de Kijker’, dat zo’n 25 jaar geleden werd georganiseerd door onder meer Franky Vantyghem, nu in dienst bij de dienst Cultuur en Toerisme in Koekelare, en Dirk Becelaere, de zoon van de dokter. Zij zagen dat het zaaltje waar het café van De Couveuse nu is leegstond en zagen potentieel. Ze wilden er een warm nest bieden aan – in tegenstelling tot jeugdbewegingen zoals de Chiro en de KJL – de niet-georganiseerde jeugd. Vandaar ook de opvallende naam De Couveuse en de afgeschreven couveuse die er effectief staat.”

“In al die jaren is alles enorm geëvolueerd. Zo moesten we enkele jaren geleden de beurtrol voor het open houden van het café nog typen en afficheren. Nu gebeurt alles veel sneller en gebruikt de jongere generatie modernere middelen. Ook de mogelijkheden die ze ter beschikking hebben zijn enorm toegenomen.”

Verjonging noodzaak

Zo’n lid van die jongere generatie is Jari Ilegems (26), voorzitter van het jeugdhuis.

“In december van vorig jaar was er een wissel van de wacht in het bestuur, en ik ben als ‘ervaren lid’ overgebleven. Dat helpt de continuïteit te verzekeren, maar regelmatige verjonging van ons bestuur is een noodzaak”, zegt hij.

“We zijn heel tevreden met de respons op onze activiteiten. De Couveuse heeft een hechte band met de lokale Chiro – waar ik leider ben. Door die band is er meer belangstelling en kunnen we rekenen op meer vrijwilligers. Die zijn nodig om de maandelijkse activiteiten te organiseren. Ik denk bijvoorbeeld aan de marginale avond op 27 mei. We schenken dan Cara pils, draaien marginale muziek, en Miss en Mister Marginaal kunnen hun lengte in Cara pils winnen. Maar we organiseren ook al eens een karaoke of een voetbaltornooi. Iedereen is trouwens meer dan welkom, elke vrijdag vanaf 20.30 uur in ons cafeetje in het Gildhof.”