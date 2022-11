Isabelle en Rocky zoeken speelgoed en snoep: “Kansarmen ook leuk sinterklaasfeest geven”

Isabelle Folens en Rocky Adijns roepen de hulp in van de bevolking. Al voor de derde keer willen ze kansarme kinderen een waardig sinterklaasfeest schenken, maar door de crisis haken bedrijven als sponsor af.

Straks organiseren Isabelle Folens en Rocky Adijns al voor de derde keer een sinterklaasbeleving voor kinderen uit kansarme gezinnen. “Het eerste jaar stelden we pakketten samen, het tweede jaar moesten we iedereen individueel uitnodigen door corona. Dit jaar kunnen we weer met een volwaardig sinterklaasfeest uitpakken. Helaas haken net nu door de energiecrisis heel wat bedrijven af”, zeggen de twee. “Waar we vroeger complete palletten met speelgoed kregen, moeten we nu onze toevlucht zoeken tot particulieren die iets kwijt kunnen.”

Pink Pet Paradise

Het is niet het enige initiatief dat Rocky en Isabelle ondernemen. Zo is er ook al Pink Pet Paradise, waarmee dierenvoeding ingezameld wordt voor dieren in kansarme gezinnen. “Het zijn initiatieven die gegroeid zijn uit Belles Hulpwinkeltje. Dit is een gesloten Facebookgroep waarlangs we de hulpgoederen verspreiden”, legt Isabelle uit. “Ook daar zien we het ledenaantal door de crisis fors toenemen. Het gaat voornamelijk om mensen uit Izegem en de onmiddellijke omgeving. We zien er ook wel op toe dat de hulp gaat naar mensen die het echt nodig hebben. Dat lukt omdat we intussen een netwerk hebben uitgebouwd, en ook via het OCMW komen mensen soms in contact met ons.”

Maar nu is het sinterklaasevent dus aan de orde. “Intussen zijn er 43 kindjes ingeschreven hiervoor. We kunnen het dankzij De Drie Gezellen ook op die site laten plaatsvinden. Ook andere mensen en instanties die ons steunen zijn we heel dankbaar”, besluiten Isabelle en Rocky. (MI)