Heel wat steunbetuigingen voor Davy (9) die ‘niet goed genoeg’ is om te blijven voetballen

Voetballertje Davy Crombez (9) uit Boezinge (Ieper) is volgens zijn trainer ‘niet goed genoeg’ om, net als zijn vrienden, door te stoten naar de U10 van Sassport Boezinge. Zijn ouders deden hun verhaal in onze krant en kregen heel wat hartverwarmende steunbetuigingen. “We willen vermijden dat er nog kindjes zo behandeld worden”, zegt mama Melanie.

De 9-jarige Davy Crombez uit Boezinge (Ieper) kreeg de keiharde boodschap ‘niet goed genoeg’ te zijn om te blijven voetballen. Dat vond zijn trainer bij Sassport Boezinge. Daarom kan en mag de jongen volgend seizoen niet meer voetballen met zijn vriendjes. “Het zijn kinderen van 9 jaar en spelen in een voetbalclub uit een boerendorp.. Er wordt bij hen niet eens met punten of klassement gespeeld. Davy voetbalt voor het plezier en omdat hij dan bij zijn vrienden kan zijn, maar dat is op hun leeftijd blijkbaar al niet meer mogelijk”, deelde mama Melanie Camerlynck haar ongenoegen in onze krant. Ook Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) stelt zich vragen bij de beslissing van de voetbalclub.

Andere voetbalclub

“Laat je niet ontmoedigen” en “Niet opgeven, hoofd omhoog” staat te lezen op sociale media als reactie op het artikel. “De steunbetuigingen zijn hartverwarmend en massaal. De reacties doen ons zeker deugd. Ook de reactie van minister Weyts was een hart onder de riem”, zegt Melanie. “Dat we hiermee naar buiten komen, is vooral omdat we willen vermijden dat er nog kindjes zo behandeld worden. We hopen dan ook dat kindjes in de toekomst niet meer uitgesloten worden omdat ze ‘niet goed genoeg’ zijn of dat er hierover beter wordt gecommuniceerd als blijkt dat sommige kinderen wat minder goed spelen.”

Nieuwe hobby

Enkele voetbalclubs lieten weten dat er bij hen een plaatsje is voor Davy en dat hij meer dan welkom is. “Dat is natuurlijk heel fijn om te lezen, maar Davy zijn besluit staat vast. ‘Ik wil niet meer voetballen’, zegt hij al sinds hij het slechte nieuws te horen kreeg. We respecteren zijn keuze. Ik zou het ook niet meer zien zitten als ik te horen krijg dat ik niet goed genoeg ben. Misschien zal hij een nieuwe hobby leren kennen via vriendjes waar hij interesse in heeft. Eerst vakantie en dan zien we wel.”