“Niet goed genoeg” om te voetballen met zijn vriendjes: ouders van Davy (9) klagen beslissing eersteprovincialer aan

Niet goed genoeg. Dat is de keiharde boodschap die de 9-jarige Davy Crombez te horen kreeg van zijn trainer bij Sassport Boezinge. Daardoor kan de jongen volgend seizoen niet meer voetballen met zijn vriendjes. “Het gaat hier om kinderen bij een ploeg uit een boerendorp. Ze voetballen zonder punten of klassement. Plezier zou toch voorop moeten staan”, zucht zijn mama. Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) “stelt zich vragen” bij de beslissing van de voetbalclub.

Twee jaar geleden zette Davy Crombez, toen zeven jaar oud, zijn eerste stapjes op een voetbalveld. Hij sloot zich aan bij Sassport Boezinge, de eersteprovincialer uit de Ieperse deelgemeente waar het gezin van Melanie Camerlynck en Kenneth Crombez woont. Davy begon bij de U8 en speelde vorig seizoen bij de U9. “Dat deed hij altijd met hart en ziel. Voetballen doet hij graag en ook zijn vrienden spelen in dezelfde ploeg. Natuurlijk schreven we hem in bij de U10 voor het komende seizoen”, vertelt mama Melanie.

Plots kreeg Melanie een telefoontje van de club: of Davy moest ingeschreven worden voor het volgende voetbalseizoen? “Ik viel compleet uit de lucht. Ik vertelde dat het al in orde was en dat ik ook bevestiging had gekregen. Daarop kreeg ik te horen dat ze niet zeker waren dat Davy bij de U10 zou kunnen spelen. Dat de kans bestond dat hij opnieuw naar de U9 moest. Ik zei meteen dat dit absoluut geen optie was. Davy voetbalt voor het plezier en omdat hij dan bij zijn vrienden kan zijn. Ze vertelden mij dat ze het opnieuw zouden voorleggen aan de trainer.”

Spel en plezier

Eind juni kreeg Melanie te horen dat Davy effectief niet naar de U10 mocht. “De jeugdverantwoordelijke belde mij op met de mededeling dat de trainer Davy daarvoor niet goed genoeg vindt. ‘Alleen voor spel en plezier voetballen gaat niet. Het moet vooruitgaan en ze moeten winnen’, heeft de trainer blijkbaar verteld.”

De club stelde opnieuw voor dat Davy nog een jaartje bij de U9 gaat spelen. “Daarna zullen ze kijken of hij al iets verbeterd is in techniek. Ze hadden het ook over aangepaste lessen. Maar die hadden ze vorig seizoen moeten aanbieden, zodat Davy voorbereid was om over te stappen naar U10. Bovendien hadden ze ons aan het einde van het seizoen moeten laten weten dat hij niet goed genoeg voetbalde. Dan hadden wij kunnen ingrijpen zodat hij op niveau kon geraken.”

Wat Melanie het meest stoort, is dat de trainer hen nooit zelf contacteerde. “De jeugdverantwoordelijke zei dat we misschien nog eens kunnen samenzitten om alles uit te klaren. Ik heb hiervoor vriendelijk bedankt en gezegd dat dit dan ook vijgen na Pasen zijn aangezien het kwaad al geschied is”, foetert Melanie. “Die trainer is ook niet in gesprek gegaan met ons om over zijn keuze te praten. Via mail kregen we nog te lezen dat de club kwalitatief voetbal wil aanbieden. Maar het zijn kinderen van 9 jaar en ze spelen in een voetbalclub uit een boerendorp… Er wordt bij hen niet eens met punten of een klassement gespeeld. Mocht hij bij de jeugd van een grote club als KV Kortrijk spelen, zou ik het nog kunnen plaatsen.”

Davy, hier samen met zijn ouders Kenneth Crombez en Melanie Camerlynck. © JOKE COUVREUR

De jongen is er het hart van in dat hij niet meer met zijn vriendjes mag voetballen. “Ik heb hem de uitleg van de club eerlijk verteld. Hoe moet je dat anders zeggen? Wat volgde was een waterval aan tranen. Begrijpelijk natuurlijk. Hij is er kapot van. Naar de U9 wil hij niet terug, omdat zijn vrienden daar niet zullen spelen. We laten de keuze nu aan hem. Als hij beslist om toch weer te voetballen, dan gaan we op zoek naar een andere voetbalclub waar hij zich goed voelt.”

Geen straf

Volgens jeugdverantwoordelijke Bert Crombez past de beslissing in het jeugdbeleid van Sassport Boezinge. “Wij nemen onze voetbalopleiding heel serieus en proberen elke speler de beste begeleiding aan te bieden op basis van leeftijd, ervaring, inzet en talent”, vertelt hij. “Hierdoor kan het zijn dat bepaalde spelers – tijdelijk – bij een oudere groep spelen, omdat wij nu enkel gewestelijk voetbal aanbieden voor onze jeugdploegen en geen hoger niveau. Zo hopen wij ook matuurdere spelers in onze club te kunnen houden.”

“Maar dat werkt ook in de omgekeerde richting. Een bepaalde speler kan een achterstand hebben ten opzichte van zijn of haar leeftijdsgenoten. Na overleg verwijzen wij die speler dan – eveneens tijdelijk – naar een jongere leeftijdsgroep. Dit wordt ook telkens officieel aangevraagd bij Voetbal Vlaanderen. Dit is dus geen straf of sanctie. We doen dit enkel voor de ontwikkeling, omdat iedereen zo ongeveer evenveel aan de bal kan komen tijdens wedstrijden.”