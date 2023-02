Fantaspi al aantal weken uitverkocht: “Grotere capaciteit was niet mogelijk uit veiligheidsoverwegingen”

Op de jeugdsite d’Arke in de Koestraat in Wervik organiseren de aspi’s van Chiro Jow op zaterdag 11 februari de bekende fuif Fantaspi. Thema dit keer is Back to the Future. De 450 tickets zijn al enkele weken allemaal uitverkocht. Meinert Vanneste (CD&V) kaartte de capaciteit van d’Arke aan tijdens de gemeenteraad.

“De vorige Chirofuif El Toro Loco was een groot succes en een week vooraf al volledig uitverkocht”, zegt Meinert Vanneste. Fuiven in onze stad is weer helemaal in. Wie actief is op sociale media kon zien dat nog heel wat jongeren en ouders op zoek waren naar tickets voor El Toro Loco, om er toch maar bij te kunnen zijn.

Bij het jeugdwerk horen wij dat men wel wil uitbreiden naar grotere capaciteit, maar hierdoor belemmerd is door de veiligheidsvoorschriften die gelden in zaal d’Arke.

Alternatief

“De stadszaal Oosthove is hiervoor een prima alternatief maar toch is er enige terughoudendheid hierover bij onze jeugdbewegingen. Denk maar aan de verhuizing van het materiaal, de drukke bezetting van Oosthove en de veiligheidsvoorschriften.”

Meinert is onder meer gewezen voorzitter van de stedelijke jeugdraad en vroeg ook welke stappen de stad concreet gaat ondernemen om de jeugdbewegingen te ondersteunen bij het voorzien van een fuif.

Nooduitgangen

“Door veiligheidsredenen is het aantal fuifgangers in d’ Arke beperkt tot 450”, aldus schepen van Jeugd Bercy Slegers (CD&V). “Dit is ook de capaciteit die de zaal naar brandveiligheidsnormen heeft.”

“Er zijn maar twee uitgangen die geen specifieke nooduitgangen zijn en er ligt ook in de loods materiaal gestapeld van de jeugdbewegingen.”

Tellen

“Ik heb na de fuif El Toro Loco inderdaad ook vernomen dat de zaal niet ‘vol’ aanvoelde. Dit komt voornamelijk doordat de 450 jongeren die een ticket hadden gekocht niet allemaal tegelijk aanwezig waren. Het zou een oplossing kunnen zijn dat er meer tickets verkocht worden maar dan zal men steeds moeten tellen hoeveel volk er in de zaal d’ Arke zelf is. Dat is een bijkomende verantwoordelijkheid op dat moment.

“Een andere oplossing is dat de jeugdbewegingen gaan fuiven in de stadszaal Oosthove. Dat is een zaal met een capaciteit tot 600 man en ze is beter uitgerust voor dergelijke zaken.”

(Erik De Block)

Ondertussen staat er ook al een volgende fuif in d’Arke vast. KSA Grensvuur organiseert op 29 april de zesde editie van Jungle Beatz. De voorverkoop moet nog starten.