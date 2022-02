Eerste OverKop-huis opent in Ieper en het blijft niet bij één

Het nieuw OverKop-huis in Ieper opende woensdag de deuren bij de Ieperse uitgaansbuurt. Binnenkort komt het tweede OverKop-huis al naar de Westhoek in Poperinge.

In een OverKop-huis kunnen jongeren binnen en buiten lopen voor een babbel en spelletjes op de PlayStation of aan de kickertafel. Elke hulpvraag wordt opgevolgd met partners uit de jeugd-, zorg- en welzijnssector. Jongeren die langskomen, beslissen mee welke activiteiten er georganiseerd worden en kunnen getraind worden tot OverKop-ambassadeur.

De naam ‘OverKop’ werd door jongeren zelf bedacht en heeft een dubbele betekenis. “Overkop gaan kan fun zijn, maar kan ook betrekking hebben op ‘problemen in je kop’. Op deze cruciale momenten staan de Overkop-huizen en het online OverKopplatform voor hen klaar. Want het is ‘OK’ om je af en toe minder goed te voelen en ‘OK’ om erover te praten”, staat te lezen op de website van de organisatoren, die OverKop-huizen openden over heel Vlaanderen.

We kunnen er echt iets gezelligs van maken!

In onze provincie zijn er huizen in Oostende, Kortrijk en Menen, en dit jaar openen twee huizen in de Westhoek. De eerste woensdag in Ieper op een tijdelijke locatie aan Boomgaardstraat 15 om rond de zomer hun definitieve intrek te nemen in het huis naast de deur aan Burchtstraat 5.

“Er is goed nagedacht over de locatie: centraal, op wandelafstand van het openbaar vervoer, tussen heel wat scholen, de uitgaansbuurt en dichtbij verschillende partnerorganisaties”, zegt Iepers schepen van Welzijn Eva Ryde (N-VA). “We kunnen er echt iets gezelligs van maken.”

Ook Poperinge zit mee in de samenwerking en later dit jaar opent daar het tweede OverKophuis in de Westhoek. (TP)