Diksmuids roboticateam wint eerste VEX IQ Robotics Competition

Op zondag 15 mei namen twee Diksmuidse teams deel aan de allereerste VEX IQ Robotics Competition in de Benelux. Na een dag vol spannende wedstrijden slaagde team ‘ik kan het niet lezen’ erin om samen met een team uit Berchem de roboticawedstrijd te winnen.

Een achttal jongeren tussen 9 en 15 schreven zich vorig jaar in voor de workshops VEX IQ, georganiseerd door de stadsbibliotheek. Uiteindelijk werden onder het toeziend oog van coach Niels Puttemans – die de VEX IQ workshops in goede banen leidt – team ‘Oei!’ en ‘ik kan het niet lezen’ gevormd. Beide teams maakten tijdens een jaar vol onderzoek, engineering, ontwerpen, bouwen en programmeren hun eigen robot.

Knappe eerste plaats

Beide teams werkten maandenlang toe naar de allereerste editie van de grootste educatieve roboticawedstrijd in de Benelux ‘VEX IQ Robotics Competition’ in Technopolis, Mechelen.

Uiteindelijk namen zes Diksmuidse jongeren deel aan de wedstrijd. Team ‘ik kan het niet lezen’ kwam na een spannende dag als winnaar uit de bus, een bekroning van maandenlange inzet. Ook team ‘Oei’ zette een straffe prestatie neer tijdens het kampioenschap.

Robotica scherpt vaardigheden aan

Roboticawedstrijden helpen bij de ontwikkeling van diverse vaardigheden. Coach Niels Puttemans is Educational Development Director bij nooby.tech, en coacht beide Diksmuidse roboticateams in z’n vrije tijd. “Het ontwerpen en bouwen van een robot heeft niet alleen te maken met wiskunde, programmeringsvaardigheden en techniek. Het gaat ook om het ontwikkelen van vaardigheden zoals teamwerk, leiderschap, communicatie, creativiteit, leren omgaan met mislukkingen, doorzettingsvermogen, …”.

De jonge ingenieurs waren in de wolken over hun prestatie en kunnen niet wachten om een robot te beginnen bouwen voor het seizoen 2022-2023 in de hoop een plekje in de wereldfinale te veroveren. Ken je jongeren tussen 9 en 15 die graag deel worden van het roboticateam, of bedrijven die de jongeren willen ondersteunen in hun robotica-ambities? Neem dan contact op met de bibliotheek via bibliotheek@diksmuide.be of 051 79 32 90.