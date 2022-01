Davidsfonds maakt nieuwe lichting Junior Journalisten bekend

Het Davidsfonds deelde de prijzen uit voor de beste schrijvers van de stad. De Junior Journalistenwedstrijd is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren van Vlaanderen.

In reeks één en twee horen de leerlingen thuis uit de laatste graad van de lagere school en de eerste van het secundair onderwijs. Zij kregen de opdracht om een verhaal te schrijven rond het thema ‘De wereld na 2030’. Lizet Devreese van de Vrije Basisschool De Mozaïek won in reeks één met het verhaal Dagboek van Elize-Floor.

In reeks twee was Yacine Radwan van het Klein Seminarie de winnaar met het verhaal Een dystopisch verhaal. In die reeks waren Myrthe Symoen (Klein Seminarie), Aurélie Keirse (Barnum), Babette Hoornaert (Klein Seminarie) en Eline Geldhof (Klein Seminarie) de andere laureaten.

Studenten die deelnamen in reeks drie, uit de tweede graad van het middelbaar, kregen als opdracht een interview uit te schrijven.

Vier laureaten uit VISO

Winnaar werd Jonas De Smidt die les volgt in het Klein Seminarie. In reeks vier, derde graad middelbaar, was Hanne Verhaeghe van Barnum de beste.

Zij won met haar opiniestuk De wereld na 2030. In die reeks waren Thisbe Vandevyver, Hanne Dewaghtere, Noor Muylle en Matisse De Loof, de laureaten.

Alle vier volgen zij les aan het VISO.

