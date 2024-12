Dakterras Berenhuisje is weer veilige buitenspeelplek

Het dakterras van IBO ‘t Berenhuisje (met een oppervlakte van 800m2) heeft nieuwe val dempende tegels met centraal een groene zone kunstgras (100m2) op de val dempende platen bevestigd. Schepen Rik Priem: “Deze vernieuwing was noodzakelijk want de oude tegels waren na 25 jaar gebruik niet meer veilig voor de kinderen. De nieuwe tegels en de groene zone zorgen er nu voor dat de kinderen in alle veiligheid kunnen spelen. Het tuinhuisje en de dobbelstenen krijgen in het voorjaar nog een opknapbeurt en er zullen ook nog enkele schaduwdoeken geplaatst worden, zodat onze 88 kapoenen die gebruik maken van dit speelparadijs ook in de schaduw het dakterras kunnen betreden. Het totale kostenplaatje bedraagt 47.000 euro. We merken dat de vraag naar kinderopvang ieder jaar stijgt en we doen dan ook onze uiterste best om hieraan te beantwoorden.” Op de foto zien we v.l.n.r.: Rik Priem, Petra Bouckhuyt, Danny Bossuyt, Dirk Verwilst en Jean-Marie Gunst. (LB/foto Luc)