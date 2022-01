Blitzstart voor jeugdwerking Komerbi uit Brugge

Met 29 jongeren en 10 vrijwilligers nam de nieuwe jeugdwerking Komerbi een blitzstart. Komerbi biedt jongeren in kwetsbare situaties een leer- en sociaal platform aan, zodat ze hun talenten kunnen leren ontdekken en verder kunnen ontwikkelen. Op het programma staan vrijetijdsactiviteiten, workshops, welzijnsgesprekken en coachingmomenten.

Drijvende krachten achter Komerbi zijn oprichters Samia Helsmoortel en Salim Benaadjou, teamlid Thyrsa Deckers en heel wat vrijwilligers. Het zijn Bruggelingen met diverse achtergronden en verschillende expertises, zoals leerkracht of jeugdwerker. Allen hebben ze een groot hart voor jongeren.

“Een perfecte combinatie voor onze missie. Komerbi is een soort ‘jeugdwerk meets onderwijs’. Enerzijds zijn er wekelijkse ontmoetingen tussen de jongeren (Komerbies) en hun coaches (Coach’erbies), waarbij vrijwilligers de schoolachterstand bij de jongeren proberen weg te werken. Anderzijds hebben we ook aandacht voor het vrijetijdsaspect. Maandelijks zijn er activiteiten, workshops of gesprekken die jongeren ondersteunen in hun talentontwikkeling en zelfontplooiing”, vertelt Samia.

“Door gehoor te geven aan hun specifieke noden en hen een veilige omgeving aan te reiken waar ze zichzelf kunnen zijn, hopen we een positieve invloed te hebben op hun identiteitsontwikkeling en welzijn”, aldus Salim.

Subsidie

“Tijdens het leerplatform wordt er vanuit professionele expertise gewerkt om onze Komerbies te ondersteunen. Zelf ben ik leerkracht in het lager onderwijs en geef ik regelmatig bijles. Iedere jongere heeft talent, maar niet iedereen krijgt dezelfde kansen, daar willen we met Komerbi aan werken”, vult Thyrsa aan.

“Komerbi zoekt nog coaches die bijles willen geven” Burgemeester Dirk De fauw

“Het is onze missie om een warme en jeugdvriendelijke stad te zijn. Organisaties zoals Komerbi willen we dan ook maximaal gaan ondersteunen vanuit de stad. Met een subsidie van 50.000 euro willen we Komerbi de nodige ruimte geven om zich verder te professionaliseren en te groeien”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis.

Burgemeester Dirk De fauw vult nog aan: “De nauwe betrokkenheid en opvolging zorgen voor vertrouwen. Dat is ook ouders en andere jongeren niet ontgaan, want ondertussen zijn er 41 Komerbies. We stellen ook vast dat er nog 20 jongeren op de wachtlijst staan. Bij deze ook een warme oproep, want Komerbi is steeds op zoek naar vrijwilligers die als coach aan de slag willen gaan en bijles willen geven op woensdagnamiddag.” (Cesare Gregori)