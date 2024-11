Astronaut Dirk Frimout helpt kinderen in Zwevegem met bouwen van maanwagentjes

Zaterdagmorgen kwam Burggraaf Astronaut Dirk Frimout op bezoek bij het STEM-atelier in Zwevegem. Dit STEM- atelier is pas gestart in augustus en mocht 17 jonge deelnemers verwelkomen. Ze worden er begeleid door 8 enthousiaste mentoren.

Wekelijks komen ze op zaterdagvoormiddag bijeen voor een workshop met STEM-projecten en programmeersessies. Er zijn immers, volgens verantwoordelijke Rik Hostyn, vele STEM-profielen nodig bij de Vlaamse bedrijven en werken met computers is een must voor de toekomstige afgestudeerden. Men motiveert dan ook de jeugd om een STEM-loopbaan te kiezen en dit kan gaan van gespecialiseerde technieken tot ingenieur.

Het Zwevegems STEM-atelier is het enige Vlaamse met een jaarwerking van 32 sessies en 2 weekkampen. De stichting Dirk Frimout schonk hen 10 robots ter waarde van 4.250 euro.

Ruimtereis

De leden van het atelier mochten zaterdagvoormiddag vragen stellen aan Dirk Frimout over zijn ruimtereis en daarna hun ‘maanwagentjes’ demonstreren. De astronaut, ondertussen 83 jaar geworden, maakte zijn ruimtereis in 1992.

Hij was wel onder de indruk van het enthousiasme waarmee de Zwevegemse jongeren aan het werk waren. “Dit is fantastisch. Jongeren die hun vrije tijd besteden aan techniek. Ze zijn enthousiast en doen hier ervaringen op die ze de rest van hun leven zullen meedragen. Dergelijke initiatieven moeten zeker verder gestimuleerd worden.”, liet hij optekenen.

“Het is een leuke bedoening. Wat ik later wil doen, weet ik nog niet maar wellicht wel iets met techniek of dierenkunde.”, vertelde Feline Algoet ons.

Voor Briek Vanhessche is de academie het einde. “Ik programmeer graag en maak graag robots. Ik vind het ook heel leuk dat Dirk Frimout hier is en kon horen wat hij ervan vond om in de ruimte te verblijven.” Briek wil later wel iets doen met programmeren, maar wat weet hij nog niet. Gwen Marysse zal ook voor een technische richting kiezen en denkt dat dit in de houtbewerking of elektriciteit zal zijn.

