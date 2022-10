360 kinderen op wachtlijst voor stedelijke kinderopvang in Oostende: “Stad moet een noodplan uitwerken voor kinderopvang”

Er staan op dit moment 360 kinderen op de wachtlijst van de stedelijke kinderopvang in Oostende. Dat bleek uit een antwoord van het stadsbestuur op een vraag van Jeroen Soete, fractieleider Vooruit. Volgens de oppositiepartij is het aantal plaatsen verminderd, maar dat klopt volgens schepen Silke Beirens niet. “Het aantal kinderen op de wachtlijst is niet uitzonderlijk. We zullen in januari 2023 een beter zicht hebben op de wachtlijst met een nieuw centraal aanmeldingssysteem.”

Vooruit Oostende is ongerust over het aantal plaatsen voor kinderopvang in Oostende en vroeg de cijfers op bij het Agentschap Opgroeien. “Daaruit blijkt dat het aantal vergunde plaatsen een jarenlange stijging kende van 609 plaatsen in 2015 naar 774 plaatsen in 2020. De afgelopen twee jaar kennen we niet langer een stijging maar zien we dat er meer dan 50 plaatsen verdwenen zijn”, zo zegt Jeroen Soete, fractieleider van Vooruit. “Uit het antwoord op mijn vragen in de gemeenteraadscommissie zien we ook dat op de wachtlijst van de stedelijke kinderopvang meer dan 360 kinderen staan. Dit betekent dat er voor elke twee plaatsen één kind op de wachtlijst staat. Hoeveel de wachtlijst in de private kinderopvang bedraagt is niet gekend.” Oppositiepartij Vooruit wil dat de stad een noodplan kinderopvang uitwerkt. “We willen toch echt niet dat ouders verplicht worden om hun job op te geven omdat ze geen opvang vinden voor hun kind.”

Vertekend beeld

Volgens Schepen Silke Beirens is het aantal plaatsen wél stabiel gebleven en is er zelfs een stijging met tien plaatsen tegenover 2019. Ze geeft daarbij een gedetailleerde toelichting. “We zitten momenteel op 715 plaatsen, dat zijn er tien meer dan in 2019. De cijfers van Agentschap Opgroeien zijn correct, maar het geeft een vertekend beeld omdat zij werken met de cijfers van vergunde plaatsen en wij met de effectieve bezetting”, licht de schepen toe. “We konden zelfs 2 organisatoren van kinderopvang aantrekken naar de stad met Ferm en Feliez, die voordien geen opvang organiseerden in de stad. We hebben ook twee onthaalouders een werknemersstatuut kunnen aanbieden ”, aldus Beirens.

De wachtlijst is volgens Beirens een momentopname. “Het aantal is niet uitzonderlijk, de stedelijke wachtlijst fungeert namelijk als een trechter en mensen die ook een aanvraag doen bij niet-stedelijke kinderopvang schrappen hun plaats niet op deze lijst. We merken wel extra druk door het verdwijnen van plaatsen in Gistel door ziekte/pensionering van een aantal onthaalouders in 2022 en 2023. Vanaf januari 2023 zullen we eindelijk kunnen starten met een centrale aanmeldingslijst voor alle initiatieven op vlak van opvang. Dan pas zullen de exacte cijfers voor Oostende duidelijk worden”, zegt de schepen nog.

Personeel

Er zijn zeker wel uitdagingen op vlak van kinderopvang. “Die zijn dezelfde als in gans Vlaanderen. We merken dat private initiatiefnemers interesse hebben om te investeren in kinderopvang in Oostende maar dat het aantrekken en houden van personeel nu de grootste uitdaging is. Daar waar gezinsopvang al langer zijn personeel zag dalen, zien we nu en al zeker na corona dat ook de groepsopvang het moeilijk krijgt. Hiervoor kijken we echt wel naar Vlaanderen om die extra investeringen in kinderopvang te doen, wat ook de inzet was van verschillende stakingen en betogingen dit jaar.”