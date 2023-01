Jeugd blijft niet in de kou bij afbraak De Samenkomst

De afbraakwerken van De Samenkomst in Ledegem zullen ook een invloed hebben op de jeugdverenigingen die op de site huizen. De gemeente wil samen met hen op zoek gaan naar oplossingen. “We laten hen zeker niet in de kou staan”, aldus schepen van Jeugd Emiel Debusseré (CD&V).

In 2023 wordt het project rond de Samenkomst in Ledegem, waar een gloednieuwe zaal en een nieuwe stek voor de academies komt, opgestart. Tijdens de gemeenteraad peilde Sien Jacques naar welke impact de afbraakwerken zullen hebben op de jeugdverenigingen die hun lokaal hebben naast de Samenkomst. Schepen van Jeugd Emiel Debusseré (CD&V/VD) geeft aan dat er bij de afbraak van de Samenkomst zeker rekening gehouden moet worden met hen. “Op 6 maart komt De Watergroep langs op de site om de watertellers te verwijderen. Dat betekent dat de jeugdverenigingen niet meer zullen beschikken over water of sanitair. Vanaf dan kan kunnen ze terecht in de toiletten die gebruikt worden door de speelpleinwerking. Die liggen op wandelafstand.” Na de Watergroep komt Fluvius langs. Een exacte datum daarvoor staat nog niet vast. “Maar op dat ogenblik zal er geen elektriciteit en gas meer zijn. Na de afbraak van de gebouwen kunnen we wel een elektriciteitskast voorzien.”

De gemeente denkt dat de jeugdverenigingen een drietal weken niet kunnen beschikken over elektriciteit. “Voor die periode gaan we dus op zoek naar een oplossing. Samen met de dienst vrije tijd overwegen we nu volop alternatieven. Een optie is de leegstaande fitnesszaak Ampe’s Gym. Voorlopig staat nog niets vast. We nodigen de jeugdverenigingen binnenkort uit naar het gemeentehuis om eens naar hun wensen te luisteren.”