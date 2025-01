Jens (36) is de Krak van Dentergem: “Bakken staat voor mij symbool voor gezelligheid”

Jens Detollenaere mag zich dé Krak van Dentergem noemen. Dan is een stukje taart wel op zijn plaats en laat net dat het onderwerp zijn waar hij zo gespecialiseerd in is. De halve finalist van Bake-Off bracht vorig jaar zijn eigen bakboek uit en dat viel duidelijk in de smaak bij onze lezers.

Jens Detollenaere Privé Jens is geboren en getogen in Dentergem. Hij komt er nog regelmatig om zijn moeder Mieke Vandevyvere te bezoeken. Hij woonde tot zijn 26ste in Dentergem en maakte dan de oversteek naar Gent. Hij is al sinds 2008 samen met zijn partner Stijn Loopbaan Jens is in 2009 afgestudeerd als verpleegkundige. In 2012 studeerde hij af als master in het management en beleid van de gezondheidszorg en in 2017 als doctor in de gezondheidswetenschappen. Hij werkt tegenwoordig als expert Health Services Research bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Vrije tijd Jens houdt van spinning, lopen en fotografie.

Jens heeft nog een heel sterke band met de plek waar hij is opgegroeid. Als we even terugblikken in de tijd spelen ook herinneringen met bakken daarin een rol. “Mijn moeder zei altijd dat ik vroeger vertelde dat ik voor bakker wilde leren”, glimlacht hij. “Het is een microbe die ik wellicht heb opgepikt bij mijn grootmoeder Marie-José Loncke, die in 2010 helaas overleden is. Zij woonde in de Bunderswijk en ik kwam er heel veel over de vloer. Ik was niet alleen haar eerste kleinkind, maar rond die periode stierf ook mijn grootvader. Daardoor is er een extra hechte band tussen ons ontstaan. Ik moet een jaar of tien geweest zijn toen ik samen met haar mijn eerste cupcakes heb gebakken. Elke zondag kwamen we met de hele familie bij haar eten en zij maakte er een erezaak van om voldoende taart te voorzien. Daarom staat bakken bij mij nog altijd symbool voor gezelligheid. De basis heb ik zowel van mijn oma als mama geleerd, al is er wel één wezenlijk verschil. Mijn mama werkt meer op gevoel in de keuken, terwijl bij mij alles netjes afgemeten moet zijn. De chemie er achter is me dus zeker niet vreemd (lacht).”

Veel proberen

Het waren de vrienden van Jens die hem in 2020 motiveerden om deel te nemen aan Bake-Off Vlaanderen op tv. Hij legde er een mooi parcours af en schopte het tot in de halve finale. Niet veel later volgde er met Kinfolk een eigen bakblog en ook op sociale media bleek Jens onder de noemer Flens Jens actief. “Het was een heel leuke, maar ook intense en heftige periode”, blikt hij daar op terug. “Bake-off heeft me wat uit mijn comfortzone getrokken. Ik had bijvoorbeeld nog nooit pralines gemaakt en dus werd het een periode van veel proberen. Ik heb ook een driejarige opleiding foodfotografie gevolgd, maar ik wilde er graag nog iets meer mee doen. Zo is de blog ontstaan. Ik vind het enorm plezant om recepten te delen, met foto’s die ik zelf nam. Later kwam het voorstel van uitgeverij Ertsberge om een eigen bakboek te lanceren. Het was een idee waar ik al langer mee speelde, maar dat toen pas concreet vorm kreeg.”

Dat Château Gâteau het nu goed doet en ook aanleiding is om Jens tot Krak van Dentergem te stemmen, maakt hem uiteraard gelukkig. “Het is een hele eer en ik ben blij dat de mensen me in Dentergem nog niet vergeten zijn”, zegt hij. “De mix tussen wijn drinken en bakrecepten bleek een goede zet voor dit boek te zijn. Beide staan uiteraard voor gezelligheid en die in één boek gieten bleek nog niet eerder gedaan te zijn. Bij bakken maak je een taart en je deelt dat stukje liefde met andere mensen. Wijn past heel goed in die filosofie. Uiteindelijk zijn er vijftig recepten in het boek beland, maar we hebben uiteraard veel meer zaken getest. In die periode was mijn naaste omgeving proefkonijn en ik heb hen daar nog niet over horen klagen”, knipoogt hij.