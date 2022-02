Jean-Marie Bolle speelt mee in reeks over diamantroof van de eeuw

Jean-Marie Bolle doet het weer. Binnenkort is hij te zien in de Amazonreeks Everybody Loves Diamonds, een reeks over de diamantenroof van de eeuw in 2003 in Antwerpen. Voor de opnames trok de Oostendenaar naar Rome. “Een unieke ervaring.”

De bekende regisseur Lorenzo Gangarossa is momenteel bezig met opnames in Rome voor het streamingsplatform Amazon over de diamantroof in Antwerpen tijdens het valentijnsweekend in 2003. De Siciliaanse crimineel Leonardo Notarbartolo en zijn vrienden slaagden er na twee jaar voorbereiding in om de kluizenzaal van het goed beveiligde Diamond Center in Antwerpen te kraken en aan de haal te gaan met maar liefst honderd miljoen euro aan diamanten. De bende maakte echter een grote fout door zakken met bewijsmateriaal te dumpen in een bos langs de E19 in Vilvoorde.

Vorige week vertrok Jean-Marie naar Rome voor opnames. In de serie speelt hij August Van Camp, de man die een zak met bewijsmateriaal vond in de bossen. “Wat een unieke ervaring”, zo omschrijft Jean-Marie wat hij in Rome heeft meegemaakt. “Dat het prachtig weer was hoef ik uiteraard niet te zeggen. Dat zal waarschijnlijk ook wel de reden zijn dat de verfilming in Rome plaats vond. Alles was tot in de puntjes geregeld. Ik werd er opgehaald aan de luchthaven. Voor de opnames werd ik uitgedost in oude boerenkledij. Ik kreeg er een afgetrainde herdershond in mijn handen gestopt en mocht aan de slag. Het belangrijkste was dat ik de herder de baas kon en dat was in vijf minuten al in kannen en kruiken.” (lacht) “Veel heb ik niet moeten zeggen: één zinnetje maar. Het belangrijkste was echter dat ik de man was die de zak met bewijsmateriaal vond. De opnames vonden plaats in een bos, aan de rand van Rome.”

TV-gezicht

Jean-Marie is in Oostende wereldberoemd. Hij was ooit vishandelaar in Oostende, maar in een ver verleden was hij een tv-gezicht. “Het begon ooit met Afrit 9 op de toenmalige BRT en daarna volgde Jan Publiek waar ik twee keer drie maanden in het panel zat”, legt Jean-Marie uit. “Later schreef ik me in bij een castingbureau en zo kwam ik in HT&D terecht, een moppenprogramma in de jaren ’90 op VTM.”

Tegenwoordig draait Bolle muziek op huwelijken en andere feesten. Maar de Oostendenaar is veel meer dan dat. Hij speelde al enkele gastrollen in films en series, maar zijn grootste rol krijgt hij misschien nu wel. “De laatste jaren stromen de aanvragen binnen”, zegt de Oostendenaar. “Enkele jaren geleden kreeg ik een rol in de film Cargo, die volledig in Oostende werd opgenomen en later ook in de kortfilm Toetnoasteki. Onlangs kreeg ik opnieuw een rol in de series Onder Vuur, De Redders en de jeugdfilm Zeevonk. Het gaat snel, maar ik doe het heel erg graag.”

Naar Rome

Het castingbureau liet Jean-Marie drie maanden geleden weten dat hij volledig in het plaatje paste van het profiel waar de filmmakers op zoek naar waren voor de rol van Van Camp. “Ze zochten iemand met een bierbuik en een opvallende snor.” (lacht) “Ik voldoe inderdaad aan die eisen. Men zegt me vaak dat ik een karakterkop heb en dat helpt natuurlijk wel om gevraagd te worden.”

Jean-Marie profiteerde van de gelegenheid om Rome te bezoeken. “Ik weet alleen dat je in Rome niet dronken kan worden, tenzij je veel geld op zak hebt”, zegt Jean-Marie lachend. “Of het naar meer smaakt? Dat zal wel zijn. Ik ben ingeschreven in verschillende castingbureaus en nu is het wachten op de volgende rol, hé. Bijna had ik meegedaan aan de nieuwe clip van Stromae, ik was er net niet bij. Maar er komen nog voldoende kansen.”