Isabelle (44) is de Krak van Ledegem: “Ik wil kinderen inspireren en stimuleren om te lezen”

Voor Isabelle D’hont was 2024 een rollercoaster. Kort na de zomervakantie bracht uitgeverij Clavis het eerste kinderboek van de Winkelse op de markt. Het opende voor Isabelle tal van deuren. Inmiddels geeft ze workshops in scholen en trok ze met haar boek door Vlaanderen. “Ik vind het belangrijk om mensen te inspireren om te lezen.”

Isabelle D’hont Privé Isabelle D’hont is 44 jaar oud. Ze woont met haar man Pedro Pattyn in Sint-Eloois-Winkel. Het koppel heeft drie zonen: Jack (12), Louic (11) en Jérôme (7). Loopbaan De nieuwe Krak van de gemeente studeerde af als germaniste en gaf elf jaar les. Isabelle is al jarenlang gepassioneerd door lezen. Ze besloot om haar droom na te jagen en schreef dit jaar haar eerste boek. Inmiddels geeft ze tal van lezingen en workshops. Daarnaast helpt ze haar man bij het bedrijf Pattymo. Vrije Tijd Lezen en schrijven zijn voor Isabelle haar belangrijkste hobby’s. Ze begeleidt sinds kort de leerlingen van de Leesjury, een initiatief vanuit de plaatselijke bibliotheek. Isabelle houdt ook van reizen, skiën en zwemmen.

Isabelle D’hont is al sinds jongs af aan gepassioneerd door lezen en schrijven. Als kind hield ze een dagboek bij, later ging de afgestudeerde germaniste aan de slag binnen het onderwijs. “Ik gaf erg graag les, maar wou toch nog graag iets meer doen met mijn passie voor lezen. Die passie is enkel maar gegroeid na de geboorte van onze kinderen”, aldus de mama van drie zonen. Zij leerde Jack, Louic en Jérôme al op vroege leeftijd lezen. “Lezen en voorlezen is zo belangrijk. Het zorgt niet alleen voor mooie momenten tussen ouder en kind, maar stimuleert ook de fantasie van de kinderen.”

Enkele jaren geleden startte Isabelle de blog ‘Delezertjes’ op. Op de blog vinden bezoekers naast recensies ook informatie over waarom lezen zo belangrijk en plezierig is. Delezertjeswerden enkele jaren geleden bekroond door uitgeverijLemniscaattijdens de kinderboekenchallenge. “Meer en meer was ik er van overtuigd dat ik voluit de kaart van het lezen moest trekken.” Isabelle stopte daarom met lesgeven en besloot volledig voor haar grote droom te gaan: het stimuleren en inspireren van mensen om te lezen.

Rode panda

De bal ging echt aan het rollen nadat Isabelle een workshop had gevolgd aan de Clavis Dream Academy. “Ik kreeg de kans van uitgeverij Clavis om mijn eigenkinderverhaal te schrijven.” Kort na de zomervakantie lag het eindresultaat op tafel. Isabelle maakte met Ravi en de rode panda haar debuut. “De boodschap van het boek is dat niet elk dier geschikt is om als huisdier te houden. Dieren hebben hun eigennoden”, aldus Isabelle die in het boek ook tal van weetjes omtrent de rode panda meegeeft.

Na het verschijnen van haar eerste kinderboek ging het voor Isabelle erg snel. Haar boek kon enkele maanden later aangekocht worden op de boekenbeurs Boektopia in Kortrijk.Eind januari ligt de tweede druk in de boekhandels.“Inmiddels reisde ik ook met Ravi en de rode panda door Vlaanderen. Iklas in verschillendescholen voor en gaf ookworkshops. Ik genieter met volle teugen van.” Ondertussen probeert Isabelle ook de plaatselijke jeugd te stimuleren om te lezen. Sinds kort is zebegeleidervan deLeesjuryvan de bibliotheek. “Ik ben erg blij dat ik deze kans krijg van de medewerkersvande bibliotheek.Samen met een enthousiaste groep jongeren komen we samen om boeken te bespreken. De leesclub vind ik echt een serieuze meerwaarde voor de ontwikkeling van de jongeren.”

Online volgen

Ondanks een fantastisch 2024 blijft Isabelle met de voetjes op de grond. “Dit jaar is alles heel erg snel gegaan. Ik hoop in de toekomst nog kansen te krijgen omboekente schrijven, maar nu wilikvooral genieten van hetgeen ik nu kan doen met Ravi en de rode panda. De schrijf- en leesavonturen van Isabelle en Delezertjesvolg je online via Instagram @dhont.isabelle en via de website en Facebookpagina van Delezertjes.