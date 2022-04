Inloophuis ‘t Sas pakt uit met binnentuin voor kwetsbare bezoekers

Inloophuis ’t Sas van OCMW Brugge pakt uit met een vernieuwde binnentuin. De ruimte is bedoeld voor kwetsbare bezoekers. Ze kunnen elkaar er op een laagdrempelige manier ontmoeten en bijpraten in een gezellige, groene omgeving.

Volgens Fabienne De Vis, projectleider ‘t Sas, is het Inloophuis sinds jaar en dag een vertrouwde ontmoetingsplek voor mensen met verminderde welzijnskansen in de stad. Ze kunnen hier iets drinken aan een democratische prijs, deelnemen aan activiteiten of gebruik maken van basisvoorzieningen. Even douchen, kledij wassen, mail lezen via het internet: het kan hier gratis voor mensen die nergens anders terecht kunnen.”

Corona

Tijdens de coronacrisis werd het duidelijk hoe belangrijk ontmoetingen in de buitenlucht zijn. Bezoekers van ’t Sas moesten noodgedwongen afstand houden en zo veel mogelijk in open lucht vertoeven. Het team van het Inloophuis besloot de vertrouwde dienstverlening daarom uit te breiden, met focus op de buitenruimte.

“De voorbije maanden hebben we de binnentuin van het inloophuis opgefrist en heringericht”, verduidelijkt schepen voor Scoaiel aken Pablo Annys. “De omgeving nodigt uit om hier gewoon rustig te vertoeven en een boek of krant te lezen. Dankzij een gulle gift van CERA konden we terrasmeubilair aanschaffen. De medewerkers bekijken nu hoe ze vertrouwde en nieuwe activiteiten kunnen organiseren in de tuin. Het moet een aangename en inspirerende ontmoetingsplaats worden in hartje Brugge, voor de meest kwetsbaren onder ons.”

Nieuw afdak

De tuin van het inloophuis werd voorzien van een nieuw afdak door de technische dienst van Mintus. De buitenruimte is ook versierd met een kunstwerk van Ghislain De Wilde, dat hij schonk aan Welzijnsvereniging ‘t Sas. Het werk ‘Paal van de Hoop’ vertelt over kwetsbaarheid en veerkracht. Er hoort ook een gedicht bij. Bezoekers van inloophuis ’t Sas mogen hun eigen wensen, gevoelens en dromen vanaf nu neerschrijven en de berichtjes achterlaten in de groeven van het kunstwerk achterlaten.