Inhaalbeweging voor bouw sociale woningen in Jabbeke volstaat niet

Jabbeke zit niet op schema volgens de Vlaamse richtlijnen rond de realisatie van sociale huurwoningen. Maar er komt een inhaalbeweging. Vooral dankzij de woonuitbreiding Varsenare-Noord komen er tegen 2025 85 sociale wooneenheden bij. ‘Goed’ voor zowat de helft van de wachtlijst van alvast de Jabbeekse gegadigden.

“Onlangs is de laatste meting van het Bindend Sociaal Objectief (BSO) op de website van Wonen Vlaanderen geplaatst. Het BSO is een doelstelling qua realisatie van sociale huurwoningen dat de gemeente tussen 2009 en 2025 moet behalen. Gemeenten die bij nulmeting in 2007 boven de 9% sociale woningen zaten, kregen geen BSO. Er is tweejaarlijks een voortgangstoets, de recentste in 2021, die aangeeft hoever een gemeente verwijderd is van haar doelstelling.

Onze gemeente blijkt niet op schema te zitten”, stelt gemeenteraadslid Nadia Hendrickx (Vooruit). “Ondanks het opgelegde objectief en de inspanningen van het gemeentebestuur, moeten er nog heel wat stappen gezet worden om de lokale wachtlijst in te korten. En wie van buiten de gemeente komt en een sociale woning wenst, zal hier nooit terechtkunnen.”

Gegeerde woonplaats

“We staan vandaag op 117 sociale woningen, in het BSO. Tegen 2025 moeten we nog 60 sociale woningen realiseren. We hebben nog wel enkele dossiers in planning. Varsenare-Noord fase één brengt ons 40 sociale huurwoningen, in fase twee komt er een complex met 25 sociale appartementen; langs de Ketelweg voorzien we 6 sociale woningen en op de site Licht en Liefde 14. Er zitten dus nog 85 woongelegenheden in de planning”, zegt schepen van Woonbeleid Paul Storme.

“Er staan nu 195 kandidaat-huurders uit Jabbeke op de wachtlijst: alleenstaanden (39,6%), alleenstaanden met kinderen (12,3%) , samenwonenden zonder kinderen (24,5%) en samenwonenden met kinderen (24,6%). Op die lijst staan ook 1.275 kandidaat-huurders die niet in Jabbeke wonen. Jabbeke is heel gunstig gelegen, aan een netwerk van verkeerswegen, is een residentiële landelijke gemeente en toch dicht bij Brugge en Oostende. Vandaar die gigantische wachtlijst van niet-inwoners.”

