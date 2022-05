Infopunt Palliatieve Zorg is unieke samenwerking tussen De Mantel en ARhus

In de voormalige kraamkliniek in de Gasthuisstraat is een Infopunt Palliatieve Zorg opgestart. Het project is een samenwerking tussen vzw De Mantel en ARhus en is door deze constructie uniek in Vlaanderen. Iedereen, professioneel of niet, kan er voortaan met vragen terecht of kan opzoekwerk verrichten in de bibliotheek.

“Praten over het levenseinde blijft moeilijk”, legt Dries Messeyne, directeur-coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel, uit. De Mantel begeleidt patiënten thuis maar heeft haar stek gevonden in de voormalige kraamkliniek aan de Ronde Kom. Ze delen er het gebouw met Het Anker, de palliatieve afdeling van AZ Delta. “Vaak vinden mensen het moeilijk een juiste houding aan te nemen en toch is het voor alle betrokken personen essentieel om in gesprek te gaan. Onze doelstelling is dan ook om palliatieve zorg bespreekbaar te maken, advies te geven op maat en onze kennis te delen.”

Afspraak maken

“In het nieuwe infopunt, dat de hele regio midden West-Vlaanderen aanspreekt, kan je een afspraak maken met een palliatief expert, een psycholoog of een maatschappelijk werker. Je vindt er ook boeken over het onderwerp zowel voor volwassenen als voor kinderen. Tot nu was deze mini-bibliotheek nogal statisch en eigenlijk enkel bereikbaar voor professionelen maar we willen hier ook het grote publiek binnen halen. Dat is voor ons niet evident dus gingen we op zoek naar een partner die dat wel kan en dat is ARhus. Er zijn vijftien netwerken palliatieve zorg in Vlaanderen maar wat wij hier nu doen is toch wel redelijk uniek.”

We willen met het centrum ook het grote publiek bereiken

ARhus-directeur Yves Rosseel moest niet lang aarzelen om in dit project te stappen. “Kennis delen is nu net onze core business. Ons motto is Wat we niét zelf doen, doen we misschien wel beter, vandaar onze vele partnerschappen met onder andere Montena, AZ Delta, Sask, STAP of Ter Berken. We noemen ze onze antennes. In Ter Berken hebben we bijvoorbeeld een antenne opgezet met informatie over dementie.”

Speerpunt

“Een van de speerpunten van ARhus is het delen van kennis over gezondheidszorg en die werking is zeer succesvol. Kijk maar naar de volkstoeloop die we veroorzaakten toen we in ons huis een gratis hartscreening op poten hebben gezet. Datzelfde effect beogen we met de samenwerking met De Mantel. Om de doorverwijzing naar De Mantel en het infopunt in de Gasthuisstraat werkbaar te maken hebben we onze mensen een opleiding gegeven zodat ze bij vragen meteen juist kunnen reageren”, aldus nog Yves Rosseel van ARhus.