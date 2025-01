Infomoment op 3 februari rond het nieuwe Welzijnshuis: “Extra aandacht voor ouderen, mantelzorgers en kwetsbaren”

Al een hele tijd zijn er plannen voor het bouwen van een Welzijnshuis naast wzc Sint-Remigius. De kogel is nu door de kerk en de plannen werden tijdens de OCMW-raad op maandag 20 januari goedgekeurd. Om die toe te lichten organiseert de gemeente op maandagavond 3 februari een infomoment.

In 2013 kocht de gemeente de twee woningen naast het wzc om er een dagverzorgingscentrum te bouwen. Later werd besloten er een Welzijnshuis te voorzien. Er werd een studie uitgevoerd over de noden van het gebouw, wat resulteerde in de plannen die tijdens de OCMW-raad van 20 januari werden goedgekeurd. Het gebouw zal onderdak bieden aan het Sociaal Huis, een dorpsrestaurant en een polyvalente zaal.

Alles gelijkvloers

“Het wordt een ontmoetingsplek waar inwoners terecht kunnen voor sociale ondersteuning, maaltijden in het dorpsrestaurant en uiteenlopende activiteiten. Het Welzijnshuis is er voor alle bewoners, maar schenkt extra aandacht aan ouderen, mantelzorgers en kwetsbare mensen”, zegt Annick Debonné, schepen van Welzijn. Tijdens de raadszitting werd er ingegaan op de concrete plannen. Het gebouw zal zo’n 1.000 vierkante meter groot zijn en, in tegenstelling tot wat oorspronkelijk voorzien werd, zal alles gelijkvloers worden. Dat verhoogt de toegankelijkheid en bespaart de kosten en het onderhoud van een lift. Het totale project is begroot op 2,3 miljoen euro, waarbij het meubilair nog niet inbegrepen is. Het project wordt voor 978.000 euro gesubsidieerd. Rond het gebouw zullen de nodige parkeerplaatsen voorzien worden en ook rond het wzc zouden later bijkomende parkings komen.

Tijdens een infomoment op maandagavond 3 februari om 19 uur zullen burgemeester Denis Fraeyman, schepen Annick Debonné en de projectontwikkelaars de plannen toelichten. Zij zullen onder andere het ontwerp van de architecten, de functies en diensten van het toekomstige Welzijnshuis, de planning en tijdlijn van de bouwwerkzaamheden en de impact op de buurt behandelen. “Vanuit de gemeente hechten we veel belang aan de feedback van de Pittemse en Egemse inwoners en we hopen dan ook op een talrijke opkomst. We kijken ernaar uit om samen te werken aan een project dat de levenskwaliteit voor vele inwoners zal verbeteren”, besluit Annick Debonné.

Meer info is te vinden op www.pittem.be/welzijnshuis.