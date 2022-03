In Keiem zullen ruim 300 graven verdwijnen

Het kerkhof in Keiem zal verdwijnen en alle graven worden gecentraliseerd op de begraafplaats in de Streuvelstraat. Slechts 45 nabestaanden hebben het stadsbestuur laten weten dat het graf mag verhuizen. Dat betekent dat er ruim 300 zullen verdwijnen. Er loopt een gelijkaardige inventaris in Esen en Diksmuide. Wat gebeurt er met de beenderresten van de graven die verdwijnen?

Schepen van Begraafplaatsen Martin Obin (CD&V) maakt meteen duidelijk dat het de inwoners van Keiem zelf waren die vroegen om het kerkhof te verwijderen. “We begraven daar al jaren niet meer. Dat gebeurt uitsluitend op de begraafplaats in de Streuvelstraat. Bij de kerk in Keiem willen de inwoners iets anders maar dat kan niet meteen. Na de sluiting van het kerkhof moeten we een grafrust van tien jaar respecteren behalve als we met de families van de nabestaanden overeenkomen. We kunnen wel al graven verhuizen of verwijderen maar een definitieve herbestemming zal nog jaren duren. In afwachting maken we er een parkzone van. Wat het uiteindelijk zal worden, is nog niet beslist.”

Uit de inventaris die het stadsbestuur liet opmaken door de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) blijkt dat de eerste begrafenissen bij de kerk in Keiem dateren van rond 1770. “Dat is te zien op een gedenkplaat aan de kerkmuur”, constateert Obin. “Er zijn vijftien graven van 1900 tot 1920. De meeste dateren van 1920 tot 1979.”

Met alle respect

Grote interesse om de concessie van die graven te verlengen, was er niet. “Nabestaanden hadden daarvoor de tijd tot begin dit jaar. We kregen respons van 45 mensen die het graf willen laten verhuizen naar de Streuvelstraat. Er zullen tussen de 300 en 350 graven verwijderd worden. Uiteraard doen we dat in alle respect. De beenderen die we opgraven zullen we in een knekelput achterlaten op de begraafplaats in de Streuvelstraat. Daar staat nu al zo’n put maar we plannen een nieuwe met alleen maar de resten die we opgraven bij de kerk. De WVI heeft 45 graven aangeduid die een erfgoedwaarde hebben. We moeten nog beslissen welke we houden. Dat gaat bijvoorbeeld om graven met een smeedijzeren kruis, monumentale grafmonumenten of graven van bekende personen. Die behouden we bij de kerk.”

Esen en Diksmuide

De WVI is momenteel bezig met een gelijkaardige inventaris op het kerkhof in Esen en de begraafplaats in Diksmuide. “Dat is een ander verhaal”, besluit schepen Obin. “We zullen daar blijven begraven maar hebben extra ruimte nodig. Daarom zullen de graven waarvan de concessie niet is verlengd verwijderd worden. Het onderzoek in Esen is bijna afgerond, dat in Diksmuide is nog volop bezig. Het is een bijzonder intensief werk.” Het project loopt over drie jaar en de kostprijs is geraamd op 146.000 euro voor de drie begraafplaatsen samen. (GUS)