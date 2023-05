In één op drie West-Vlaamse gemeenten kan je trouwen in openlucht: “Trouwen is voor het leven, maar ik zou het zo opnieuw doen”

Verkies je een huwelijk onder een treurwilg of op het strand boven de trouwzaal van het gemeentehuis? In één op drie West-Vlaamse gemeenten kan je al trouwen voor de wet in de openlucht. Al hangt er soms een stevig prijskaartje aan vast, tot zelfs 150 euro extra in Blankenberge. “Ik zou het zo opnieuw doen”, zegt Liesbet Cappelle uit Hooglede.

Sinds november 2022 moet een burgerlijk huwelijk niet meer noodzakelijk in het gemeentehuis plaatsvinden. Veel gemeenten en steden verplaatsten de huwelijken tijdens de coronapandemie naar buiten, maar volgens het burgerlijk wetboek kon dat in principe niet. Die verplichting werd eind vorig jaar opgeheven.

“De buitenlocatie is vaak minder stoffig en donker dan een zaal binnen, een echte meerwaarde dus”

Vandaag bieden 23 van de 64 West-Vlaamse gemeenten de mogelijkheid om te trouwen in de openlucht. Dat zijn er meer dan één op drie. “Vaak weten koppels niet eens dat die optie bestaat als ze bij mij aankloppen”, vertelt weddingplanner Marlies Maddens (31) van Dame Blanche uit Roeselare. “Maar uiteindelijk vinden ze zoiets wel een meerwaarde. De buitenlocatie kan stukken mooier zijn dan een stoffige of donkere ruimte binnen.”

Liesbet Cappelle (38) trouwde met haar man Thomas in de tuin van het Sociaal Huis van Hooglede. “Ik heb mijn hele leven in deelgemeente Gits gewoond. De locatie was prachtig, bovenop de heuvel bij de treurwilg onder de trouwboog. Het was echt een droom om daar te trouwen. Het voelde ook veel ruimer aan, want binnen kan het al snel te krap of benauwd worden. Ik zou het direct opnieuw doen.”

Unieke locaties

Wáár een huwelijk in openlucht kan plaatsvinden, bepaalt het lokale bestuur. Dat kan gaan van een gezellige binnentuin van het gemeentehuis zoals in Alveringem, tot bijvoorbeeld de binnenkoer van het Hopmuseum in Poperinge of van de Lakenhallen in Ieper. “In onze gemeente kan je op vijf locaties trouwen”, zegt Anthony Dumarey, burgemeester van Oudenburg (Open VLD). “Het belangrijkste is dat het gaat om een neutrale en openbare plaats. Als onze inwoners het zouden aanvragen, kunnen ze zelfs trouwen op het voetbalplein.”

Wie wil trouwen buiten het gemeentehuis, moet zich vaak aanpassen aan de agenda van het gemeentebestuur. Zo kan je in Oostende slechts één zaterdag per maand trouwen bij de kiosk in het Leopoldspark en op een andere zaterdag op het terras van de Venetiaanse Gaanderijen met zicht op zee. Ook de stad Kortrijk legde al de vrijdagen vast waarop je in 2024 het jawoord kan geven op de verlaagde Leieboorden.

Liesbet Capelle en Thomas Vanderborght trouwden in de tuin van het Sociaal Huis in Hooglede, onder een prachtige treurwilg. © Fotografie Melody De Laere

Tot 150 euro meer

In 5 van de 23 gemeenten die openluchthuwelijken aanbieden, hangt daar ook een hoger prijskaartje aan vast. “We proberen dat natuurlijk beperkt te houden”, zegt Hina Bhatti, schepen van Burgerlijke Stand in Oostende (Open VLD), waar een openluchthuwelijk 50 euro extra kost. “Maar je hebt natuurlijk ook personeel nodig op zaterdag om de stoelen klaar te zetten, alles in te kleden en de ceremonie te begeleiden. We zien wel dat trouwen in openlucht héél erg in trek is. Het is ook leuk om te zien dat voorbijgangers meegenieten van de vreugde en spontaan in applaus uitbarsten.”

In De Panne kost buiten trouwen 60 euro extra. In Kortrijk tel je er 110 euro extra voor neer, in Oudenburg 143 euro en in Blankenberge liefst 150 euro meer. In de andere gemeenten is de prijs voor een huwelijk voor de wet zowel binnen als buiten hetzelfde. Vaak is de prijs wel afhankelijk van het moment waarop de ceremonie plaatsvindt.

Wat bij slecht weer?

Of de voorziene huwelijken effectief buiten kunnen plaatsvinden, hangt natuurlijk van het weer af. “Deze maand zijn de huwelijken in de tuin weer gestart en drie van de vijf konden ook buiten doorgaan”, klinkt het bij de dienst Burgerzaken van Wervik.

“Tijdens de coronacrisis was trouwen in openlucht hip, omdat het anders vaak niet kon doorgaan. Nu zijn mensen soms bang met het wisselvallige weer”

“Tijdens de coronacrisis was trouwen in openlucht zeer hip, omdat er anders minder mensen konden bij zijn”, vertelt eerste schepen Sherley Beernaert (Sterk) van Moorslede. “In 2021 waren er nog 16 huwelijken buiten en voor dit jaar hebben we nog maar zeven aanvragen binnen. Al heeft dat waarschijnlijk te maken met het weer.”

Bepaalde gemeenten, zoals Bredene, Heuvelland, Koekelare en Brugge, onderzoeken of ze in de toekomst ook huwelijken buiten kunnen organiseren. “We willen dat zeer graag aanbieden, maar je moet ook een geschikte timing en locatie vinden. Als het slecht weer is, heb je ook een noodoplossing nodig. Op logistiek vlak vraagt dat wel wat regelwerk, wat we op dit moment aan het bekijken zijn”, zegt Brugs schepen van Bevolking Jasper Pillen (Open VLD).