In 2024 meer dan 3.100 munitieprojectielen vernietigd door DOVO: “Twee derde van interventies in West-Vlaanderen”

In 2024 heeft de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) in Langemark-Poelkapelle opnieuw een indrukwekkende prestatie geleverd. Meer dan 3.100 munitieprojectielen werden vernietigd in de Static Detonation Chamber van de DOVO-ontmantelingsinstallatie. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) van gouverneur Carl Decaluwé.

“2024 was alweer een druk jaar voor DOVO. Er werden bijna 3.000 interventies uitgevoerd in heel het land, waarvan iets meer dan 2.000 in West-Vlaanderen. Dat heeft uiteraard te maken met de Eerste en Tweede Wereldoorlog”, stelt Kurt Himpe. Het huidige systeem van DOVO laat wel niet toe om een onderscheid te maken tussen de projectielen uit WO I en WO II. “In 2022 waren er bijna 2.300 interventies in West-Vlaanderen, vorig jaar waren er dat iets meer dan 2.000.”

Twee vaste vernietigingsinstallaties

In de Static Detonation Chamber in Poelkapelle werden in 2023 ongeveer 2.400 munitieprojectielen vernietigd. Dit jaar waren er dat er meer dan 3.100”, verduidelijkt provincieraadslid Himpe. “Er wordt geschat dat er in 2025 ongeveer 3.000 projectielen kunnen vernietigd worden in de twee vaste vernietigingsinstallaties op de DOVO-site in Langemark-Poelkapelle. De nieuwe installatie werd in 2017 in gebruik genomen en werkt dus op volle toeren”, besluit Himpe.