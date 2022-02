Ieper trakteert met valentijnscadeau en laat je gratis logeren in de stad

Wie op hotel komt logeren in Ieper, krijgt een tweede nacht met ontbijt cadeau van de stad. Als je tijdig boekt en uit eigen land komt, tenminste.

Bovenop andere kortingsacties in de horeca is dit een van de aangekondigde maatregelen door het stadsbestuur om de lokale economie en het toerisme terug te lanceren na de verschillende coronagolven. De overnachtingsactie wordt nu uitgerold. Het gaat om 500 gratis nachten en ontbijten in de periode van 12 februari tot en met 31 maart, goed voor een traktatie van 50.000 euro door de stad.

“De hotels wijzen de gratis kamers toe aan de klanten, die het snelst rechtstreeks bij het hotel boeken. We raden geïnteresseerden aan om niet te wachten. Je kan er meteen een verlengd valentijnsweekend van maken”, zegt schepen Diego Desmadryl (Open Ieper).

Eén van de deelnemende zaken is viersterrenhotel Ariane. “We hebben geen moment getwijfeld, want dit is een unieke actie”, vindt eigenaar Natasja Feliers. “Om onze mooie Westhoek te ontdekken heb je toch meerdere dagen nodig. Het gaat supersnel: de eerste boekingen lopen al binnen. ”

Ook de ‘gewone’ reservaties doen het beste verhopen voor dit jaar. “Op voorwaarde dat ons land de inreisvoorwaarden versoepelt, want die zijn veel strenger dan in de rest van Europa. Als er de eerstvolgende dagen niks verandert, worden veel boekingen uit het buitenland weer geannuleerd”, vreest ze. (TP)