“Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd”

Een woning huren of verhuren staat vaak synoniem voor een resem aan kopzorgen. Voor verhuurders is de angst om wanbetalers aan te trekken immer aanwezig, voor huurders is de lijst van eisen vaak ondoenbaar. Vooral voor eenoudergezinnen is de zoektocht naar een huurwoning een erg ongelijke strijd. Samen met de provincie trekt Menen volop de sociale kaart, dankzij de huurgarantieverzekering.

Waarborg, voorschot op de huur, minimale looneisen en als het even kan nog wat referenties ook. Het zoeken naar een geschikte huurwoning is er anno 2021 eentje geworden waarbij er met ongelijke wapens wordt gestreden. Bij verhuurders zit de schrik erin dat ze geen cent zullen zien of dat hun pand onleefbaar wordt gemaakt. Huurders kijken dan vaak aan tegen eigenaars die hun aanvraag op voorhand al kelderen. Bij de huurders is er vooral één groep erg kwetsbaar: de eenoudergezinnen. Een beperkt inkomen en kinderen is een combinatie die bij verhuurders op slechts weinig aantrek kan rekenen. West-Vlaanderen wil de strijd voor betaalbare huisvesting aanvoeren en lanceerde op 1 november de huurgarantieverzekering. Tijdens de meest recente gemeenteraad werd besloten dat ook Menen hieraan zal gaan deelnemen.

Stevig argument

Angelique Declercq, die als schepen van Armoedebestrijding het dossier een warm hart toedraagt, is alvast tevreden met de beslissing. “De verzekering, die maximaal 3 jaar loopt, wordt gratis aangeboden aan de verhuurder”, klonk het na de gemeenteraad. “Het is een verzekering die de verhuurder zekerheden biedt, zowel op gebied van huurinkomsten als schade. De huurder kan hiermee een stevig argument aanbieden wanneer hij of zij een woning heeft gevonden. Er zijn natuurlijk voorwaarden aan verbonden maar onze dienst huisvesting kan beide partijen begeleiding met alle formaliteiten die nodig zijn.” Hoewel het project werd goedgekeurd waren er toch enkele punten van bezorgdheid die naar voren werden geschoven. Bij Groen maakte men zich vooral zorgen over de voorwaarden die aan de verzekering zijn gebonden. “We willen huren voor éénoudergezinnen mogelijk maken, maar tegelijk worden looneisen aan het dossier gekoppeld”, klonk het tijdens de vragenronde. “Menen wil de meest kwetsbaren uit de maatschappij beschermen, maar het valt op dat net die groep buiten de huurgarantieverzekering valt. Wat is dan uiteindelijk het nut van dit systeem? Het lijkt ons vooral iets wat goed klinkt op papier, zonder ook echt hulp te bieden.”