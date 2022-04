Iconisch motorevent Vlastreffen dreigt na 32 jaar definitief te verdwijnen:“De reden? Slapeloze nachten en kopzorgen”

Het huidig bestuur van Vlastreffen Kortrijk communiceerde vorige week dat het stopt met de organisatie van het motorevent. De praktische onhaalbaarheid en druk op werk en privélevens is onhoudbaar geworden. “Het was haast een fulltime job geworden. Voor ons is dit onmogelijk om te combineren met onze huidige functies”, luidt het. Zo dreigt het einde voor een Kortrijks icoon, waar in een ver verleden zelfs de ‘koninklijke familie’ ooit nog een rol in speelde.

Valt het doek over Vlastreffen? Dat is de grote vraag. Het huidig bestuur liet namelijk onlangs in een persbericht weten dat ze de handdoek in de ring gooien. “Met spijt in het hart, maar toch met enige fierheid op hetgeen we de afgelopen jaren hebben verwezenlijkt, dienen we mede te delen dat er waarschijnlijk voor de tweede keer in de geschiedenis helaas geen Vlastreffen zal plaatsvinden. Maandenlang lobbywerk om een prachtige middagstop te kunnen verzekeren met aanvragen en meetings in meerdere steden en gemeentes, telkens zonder de zekerheid dat alles werkelijk zal kunnen doorgaan, bracht ons vele slapeloze nachten en kopzorgen”, aldus voorzitter Jo Foubert en bestuursleden Kevin Tremerie, Bruno Vanhee en Maarten Verhaghe. “Er wordt door de bestuursleden en medewerkers heel veel vrije tijd gespendeerd om er elk jaar opnieuw een fantastisch evenement van te maken. Het was haast een fulltime job geworden. Voor ons is dit onmogelijk om nog te combineren met onze huidige functies”, luidde het kurkdroog.

GOEDE DOELEN

Het allereerste Vlastreffen werd in 1990 georganiseerd onder impuls van toenmalig voorzitter André Vandenbroucke. Wat ooit startte met 417 deelnemers uit 40 clubs is ondertussen uitgegroeid tot een internationaal evenement. In 1994 waren er 1.403 deelnemers uit 89 clubs. “Dat was letterlijk een explosie op vijf jaar tijd”, herinnert André zich. Op het hoogtepunt tekenden er 3.000 deelnemers uit 155 clubs present.

Nadat prinses Claire en prins Laurent al eens waren gepasseerd, moest ik ook de koning hebben (lacht). Let wel, dat was Stefan Everts, de koning van de motorcross

‘Meneer André’ zoals André door iedereen genoemd werd, zorgde ook elk jaar voor speciale gasten. Om er maar enkele te noemen: de Franse rockpriester Père Gilbert, motorcrosser Stefaan Geboers en zoon Liam en het prinsenpaar Laurent en Claire. André gebruikte telkens hetzelfde stramien voor ‘zijn’ Vlastreffen: een herdenkingsplechtigheid voor overleden motards, een intrede met ‘zijn’ jeep met chauffeur Hans, een start en aankomst in het centrum van Kortrijk met daarna een motorparade op de Grote Markt, waar een grote tribune opgesteld stond. “En de opbrengst van Vlastreffen ging altijd naar verscheidene goede doelen”, benadrukt André. Sinds 1990 tot nu waren dat onder meer De Link, DAAV India, De Korf, Poverello, CAW en Saying Goodbye.

DE FAKKEL DOORGEVEN

In 2017 reed André Vandenbroucke nog een allerlaatste rit met ‘zijn’ jeep. “Mijn chauffeur Hans David en ik waren er 25 jaar bij. ‘Den jeep’ was het beeld van het Vlastreffen. Velen zegden me dat ze speciaal naar Kortrijk kwamen voor ‘den jeep’.” © JVGK

Stichter en bezieler André Vandenbroucke (87) was 25 jaar voorzitter, in 2014 gaf hij de fakkel door. André denkt met weemoed terug aan de tijd van toen. “Het is spijtig. Ik vind dit zeer jammer voor de motards en de bevolking dat het Vlastreffen zou verdwijnen. Vlastreffen was een hartverwarmend motorfeest, zowel voor deelnemers als het publiek: het feest van de vriendschap, solidariteit en ontmoeting”, aldus André. “Elk jaar waren er meer en meer inschrijvingen. We gingen van 417 deelnemers naar 1.403, in 5 jaar tijd. Niet slecht geboerd, vond ik.” (lacht)

“Elke editie in de 25 jaar dat ik voorzitter was, had wel een of ander specifiek nieuw item. Kwaliteit droeg ik hoog in het vaandel. Nadat prinses Claire en prins Laurent al eens waren gepasseerd, moest ik ook de koning hebben (lacht). Let wel, dat was Stefan Everts, de koning van de motorcross. Die kwam in 2010 postvatten op de eretribune. Nu, wat voorbij is, is voorbij. Ik vraag me wel af: is dit dan het definitieve einde van mijn levenswerk?”

Kameraadschap

Bart Denauw was tussen 2014 en 2017 voorzitter van Vlastreffen. © JVGK

Bart Denauw volgde André Vandenbroucke op in 2014 en stopte eind 2017. “Ik heb dat met veel plezier gedaan: het is een schitterende tijd geweest. Vlastreffen Kortrijk is een mooie organisatie, een van de mooiste van Vlaanderen. Het ademt het gevoel van kameraadschap. Er hing altijd een mooie, toffe sfeer, waar de nadruk lag op de bijeenkomst met andere mensen”, aldus Bart. “Dit motortreffen is super. Iedereen straalde positiviteit uit en het was altijd een aangenaam en mooi parcours.” Bart nam echter afscheid in 2017. “Met veel spijt. Ik stopte omdat mijn beroepsbezigheden te veel tijd in beslag namen. Maar Vlastreffen dat verdwijnt.. (blaast): nee, dat zag ik niet aankomen.”

Het huidige bestuur van het Vlastreffen met Jo Foubert (rechts) als kopman en Kevin Tremmerie, Bruno Vanhee en Maarten Verhaghe als bestuursleden. © JVGK

Na Bart Denauw kwamen in 2018 Delphine Vanneste en Regnier Bultinck, toen manager van de Kortrijkse Rijschool, kort aan het roer. Uiteindelijk kwam er in datzelfde jaar een volledig nieuw bestuur, met Jo Foubert als kopman en Kevin Tremmerie, Bruno Vanhee en Maarten Verhaghe als bestuursleden. Maar sinds die overname leek het heilige vuur bij de deelnemende motards op een lager pitje te branden.

Ik vind dit zeer jammer voor de motards en de bevolking dat dit zou verdwijnen

In 2018 haalde Vlastreffen nog 2.800 deelnemers, maar in 2019, het jaar waarin de dertigste editie van het Vlastreffen feestelijk werd gevierd, tekenden er slechts 1.850 motards present. Het zwarte coronajaar 2020 maakte een 31ste editie onmogelijk, en zorgde ervoor dat de dalende trend een jaar later opnieuw gerespecteerd werd: slechts 1.500 deelnemers in 2021.

Maar ondanks die negatieve evolutie, en het schijnbare einde van het evenement, hopen de organisatoren toch nog op de voortzetting van Vlastreffen.

“Indien mogelijk geven we de fakkel zeer graag door aan nieuw bloed. Een jonge groep organisatoren, die Vlastreffen verder moet laten evolueren.”