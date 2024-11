Rosa en André zijn al vijftig jaar gelukkig met elkaar

De naaste familie verzamelde onlangs in brasserie Sublime voor de viering van het gouden huwelijksjubileum van Rosa Van Doorne en André Verstraete. Ze trouwden op het stadhuis van Roeselare op 18 oktober 1974. Toenmalig schepen Bert Biesbrouck was de ambtenaar van dienst. Huidig schepen van Burgerzaken Stefaan Van Coillie kwam het gouden koppel namens de stad feliciteren. Hij had bloemen, waardebonnen en gelukwensen van het koningshuis bij. Rosa was bevriend met de zus van André en zo leerden ze elkaar beetje bij beetje kennen. Verliefdheid werd liefde en ze gaven elkaar 50 jaar geleden hun jawoord. André was een kwarteeuw chauffeur en daarvoor zelfstandig helper bij het soepbedrijf van zijn ouders in de Stampkotstraat in Oekene. Rosa was al die tijd een toegewijde huisvrouw en zorgzame moeder voor haar dochters Caroline (kapster) en Sandrine (kleurjuf in basisschool De Ark). Caroline is getrouwd met Stefaan Denoo en Sandrine met Joost Oosterlynck. Ze zijn de oma en opa van Emmely, Gilles en Mathis. Emmely was in haar kindertijd elke vrijdag en zaterdag bij Rosa en André en de drie kleinkinderen vonden en vinden de balletjes in tomatensaus van hun oma de lekkerste van heel de wereld. André is een jaar met zijn gezondheid serieus op de sukkel geweest en kreeg onder andere twee nieuwe hartkleppen. Rosa stelt het goed, ondanks twee eerdere tromboses. Hij houdt van zijn dagelijkse ritje met de fiets en zij van winkelen en koffiekletsen met vriendinnen. Proficiat en nu op naar diamant! (AD)