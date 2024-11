René en Linda klinken op vijftig jaar huwelijk

René Devos en Linda De Stoop vierden onlangs hun vijftigste huwelijksverjaardag. Op 30 augustus 1974 stapten ze samen in het huwelijksbootje.

Ter ere van hun gouden jubileum werden ze ontvangen op het gemeentehuis voor een receptie. Meer dan vijftig jaar geleden leerden ze elkaar tussen pot en pint kennen in Gent. Intussen wonen ze al geruime tijd in de Zonnelaan in Zulte. René werkte tijdens zijn beroepsleven voor de Stad Deinze en ook zijn vrouw was ambtenaar. Samen hebben ze twee kinderen en intussen drie kleinkinderen. Veel van hun vrije tijd gaat naar hen, maar ze gaan ook vaak samen een weekendje weg en houden van tuinieren.