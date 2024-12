Philippe en Marijke zijn een gouden paar

Samen met hun kinderen, kleinkinderen, familie en enkele vrienden vierden Philippe Depla (74) en Marijke Verbrugge (73) hun vijftigste huwelijksverjaardag in het Gaverkasteel.

De jubilarissen zijn beiden geboren en getogen Deerlijkenaren. Zij stammen uit gekende grote gezinnen en wonen in de Hoogstraat. Philippe was kinesist en werkte ook als verkoper. Marijke was leerkracht lichamelijke opvoeding in Kortrijk. Hun gezin telt drie kinderen: Janneke, Diederik en Dries.

Philippe was basketter en hield ook van een kaartje leggen, koken en petanque. Marijkes hobby’s zijn skiën en kruiswoordraadsels oplossen. (MVD/foto MVD)