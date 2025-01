Patric en Lisette vieren gouden jubileum

Naar aanleiding van hun 50ste huwelijksverjaardag werden 74-jarige Patric Frits en 73-jarige Lisette Neirynck gehuldigd tijdens de receptie van het gemeentebestuur van Zulte. Patric werd geboren in Deinze en Lisette in Machelen. Ze leerden elkaar kennen in dancing Tabarin in Machelen. Ze trouwden op 18 december 1974 in Olsene. Ze kregen twee kinderen. Het echtpaar woont nu in de Kerkstraat in Olsene. Patric was tijdens zijn beroepsloopbaan technicus bij de firma Wymar PVC en Linda werkte als naaister bij Bekaert Olsene. Patric houdt zich nu vooral bezig met tuinieren en het volgen van het wielrennen en Lisette maakt als naaister nog kledij. (foto MV)