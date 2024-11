Myriam en André zijn een gouden koppel

Myriam Pierpont (69) en André Verholle (75) trouwden op 9 augustus 1974 en vierden nu hun 50ste huwelijksverjaardag. Beiden waren in de leiding van de Chiro op de Onze-Lieve-Vrouw parochie, waar Cupido zijn werk deed. Myriam was haar hele professionele loopbaan van 1974 tot 2015 bankbediende bij de ASLK, later Fortis en nog later BNP Paribas Fortis. André, regent wiskunde van opleiding, gaf les aan het Klein Seminarie van 1970 tot 2008. Friedl en Tim zijn hun kinderen. Ze zijn de oma en opa van Ferdinand, Cyrille, Céleste en Rosemarie. Aan bezigheden geen gebrek: Myriam leest vaak, houdt van salondansen en is lid van de seniorenvereniging van de bank. André kan goed overweg met de computer en met het fototoestel. Samen zijn ze lid van Universiteit voor de Derde Leeftijd. Beide gaan graag op (dag)reis en zorgen vaak voor hun kleinkinderen. (AD)