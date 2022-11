Kurt vraagt zijn Evelien ten huwelijk in Den Biechtstoel in Meulebeke, dat straks tegen de grond gaat

Café Den Biechtstoel sluit op vrijdag 2 december definitief de deuren, maar vooraleer het café tegen de grond gaat, vroeg Kurt Vankeirsbilck uit Aarsele zijn verloofde Evelien Defour er ten huwelijk.

Café Den Biechtstoel zorgt momenteel voor heel wat emoties. Ann Vandenberghe en Nathalie Vanderbeke sluiten na zeven jaren, omwille van gezondheidsredenen, de deuren van hun geesteskind. Dit plotse afscheid zorgt bij veel Biechtstoelbezoekers voor een zekere neerslachtigheid.

Zondag 27 november viel er een emotioneel moment van een totaal ander genre te beleven toen tijdens het nummer ‘I will always love you’ van Whitney Houston Kurt Vankeirsbilck uit Aarsele zijn verloofde Evelien Defour uit Tielt ten dans vroeg. Toen Whitney haar hoogste noten bovenhaalde, knielde Kurt voor Evelien en vroeg haar ten huwelijk. De vele aanwezigen in het café applaudisseerden spontaan.

Plannen moeten aanpassen

“Ik was van plan Evelien ten huwelijk te vragen eind dit jaar of in de loop van volgend jaar, maar door de vervroegde sluiting van het café diende ik de datum te verplaatsen”, legt Kurt uit.

“Ik was totaal van streek toen Kurt voor me knielde en me de ring voorhield”, aldus Evelien. “Ik heb onmiddellijk ja gezegd. Van een verrassing gesproken. Ik wist helemaal nergens van, er was een gezellig samenzijn met onze familie voorzien en zie…”

“Den Biechtstoel en de uitbaters ken ik al van bij de opening van het café. De mama van Nathalie is een goede vriendin van mijn ma. Zo gingen Kurt en ik daar dikwijls op ‘bezoek’. Ik heb daar ook drie jaar gepoetst. Begrijpelijk dat we Ann en Nathalie als goede vriendinnen beschouwen. Dat Kurt me daar nu precies ten huwelijk vroeg, vind ik fantastisch.”