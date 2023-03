Ivan en Helene vieren diamanten jubileum

In het gemeentehuis zijn Ivan Persijn (81) en Helene Boonaert (80) naar aanleiding van hun 60-jarige huwelijksverjaardag ontvangen. Dat diamanten jubileum werd met de nodige luister gevierd. De twee leerden elkaar kennen in Wakken, waar ze regelmatig samen dansten. De vonk sloeg echter pas over toen Yvan zijn legerdienst in Duitsland vervulde en ze elkaar begonnen te missen. De kapster en meubelmaker gaven elkaar op 20 februari 1963 hun jawoord. Het koppel ging wonen aan de Burgemeester Verstaenlaan. Yvan was 19 jaar meubelmaker, maar maakte later de overstap naar het VTI van Roeselare om er als leraar houtbewerking aan de slag te gaan. Het echtpaar kreeg twee dochters en een zoon, die samen voor zes kleinkinderen zorgden. (vadu/gf)