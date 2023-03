Henri en Jeannine zijn 65 jaar getrouwd

Henri Lepouttre en Jeannine Vancauwenberghe zijn naar aanleiding van hun 65-jarig huwelijksjubileum verrast aan huis door schepen van Bevolking Stephanie Demeyer (Team Burgemeester). Zij overhandigde hen enkele geschenken en een bloementuil.

Jeannine Vancauwenberghe (85) is geboren op 8 september 1937 in Rollegem, als tweede in een gezin van vier kinderen. Zij ging naar school in Rollegem en werd textielarbeidster bij Motte in Moeskroen. Zij houdt van werken in de tuin, vooral bloemen verzorgen, bakken en woordzoekers. “Samen kijken we nu tv”, zegt Jeannine.

Henri Lepouttre (88) is geboren in Luinge op 24 juni 1934, als derde in een gezin van zes kinderen: drie zonen en drie dochters. Hij volgde een opleiding als heftruckchauffeur in Dottenijs en begon in 1949 te werken bij boer Planckaert. Later werd hij heftruckchauffeur bij textielfabriek Motte in Moeskroen. Hij houdt van biljarten en tuinieren met de tractor. “Veel soorten groentjes en aardappelen verbouwen”, vertelt Henri.

Ontmoeting op de boerderij

Het jubilerende koppel leerde elkaar in 1956 kennen op de boerderij waar Henri werkte en Jeannine af en toe hielp. Zij trouwden op 15 februari 1958 in Rollegem, met aansluitend een feest in Au Chevalier in Bellegem. Henri en Jeannine trokken in 1964 voor twee jaar naar Canada.

Het koppel werd gezegend met twee zonen: Jean-Claude en Jean-Marie. Henri en Jeannine zijn mémé en parrain van Lucy, Heidi en Daisy. Vic en Remy zijn hun achterkleinkinderen. Hun huwelijksgeluk? “In gelijk welke situatie waren we er altijd om elkaar te helpen.” (Peter Van Herzeele/foto JVGK)