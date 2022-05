Groot feest voor alle huwelijksjubilarissen in De Panne na twee coronajaren

Het lokaal bestuur heeft een flinke inhaalbeweging gemaakt om de jubilarisvieringen die door de coronapandemie twee jaar werden uitgesteld te compenseren. Alle jubilarissen werden uitgenodigd voor een groot feest in het gemeentehuis, en het muzikale duo Jean-Pierre Faict en Werner Meert maakte bij sommige koppels meteen de danskriebels los.

“Van de 139 koppels die de afgelopen twee jaar een jubileum te vieren hadden, zijn er iets meer dan een derde op de uitnodiging ingegaan”, zegt Michèle Vandermeeren, schepen van Senioren en Sociale zaken. “Het is natuurlijk niet evident om zoveel mensen op dezelfde dag samen te krijgen, maar we zijn tevreden dat we een gevulde zaal mogen verwelkomen!”

“We hebben gemerkt hoe belangrijk sociaal contact is in onze samenleving, en we zijn blij dat we de draad weer kunnen oppikken. Daarbij heb ik bijzonder goed nieuws voor onze senioren: vanaf 15 mei zal onze gloednieuwe Seniormobiel in het straatbeeld verschijnen.”

“Deze minibus voor acht personen is ook geschikt voor rolstoelen en onze senioren kunnen ze inschakelen om zich te laten vervoeren naar een aantal lokale activiteiten. We kijken nu al uit naar ons traditionele Seniorenfeest, dat op 8 juni wordt georganiseerd in Plopsaland, met als hoofdact een optreden van Johan Verminnen.”

Burgemeester Bram Degrieck treedt schepen Michèle Vandermeeren bij: “Het doet deugd dat we opnieuw onze jubilarissen mogen vieren! In normale tijden nodigen we hen uit voor een officiële huldiging, met een hapje en een drankje, en een kleine attentie …”

“Onze medewerkers hebben er de voorbije periode wel voor gezorgd dat ze thuis een bloemstuk en een attentie kregen. Daarvoor hebben we enkele bedankjes gekregen … van partners die anders hun huwelijksverjaardag zouden vergeten zijn. Dankzij onze dienst zijn die koppels nu gelukkig nog samen.” (lacht)

Duinenlied

“Onder onze senioren mogen we ook heel wat aangespoelden rekenen, zelfs bijna de helft! Dat sommigen hier intussen al 30 jaar hun vaste stek hebben, bewijst hoe goed het is in De Panne. Dit is het moment om het glas te heffen en te toosten!”

Spontaan zette de hele zaal het Duinenlied in: “Leve de Panne, daar staat mijn huis, Leve de Panne en het zee gedwirsch, de duinen met hunne kruinen, Groen van de biezen en wit van ’t zand, Ja ja hoepsa hoepsa hand aan hand, Wij zijn de kinders van ’t duinenland.”

Diamanten koppels halen herinneringen op

Elf koppels hadden zich ingeschreven voor de viering van hun diamanten bruiloft, daarvan daagden er acht op. Sommige kunnen intussen al terugblikken op 62 jaar lief en leed delen. Eén koppel herinnert zich nog het mooie familiefeest van hun 60-jarige jubileum daags voor de eerste lockdown inging.

De jubilarissen die hun diamanten bruiloft vieren, samen met burgemeester en schepenen © Myriam Van den Putte

Speciaal voor dit grote jubilarissenfeest hadden ze zich allemaal opgedirkt en onderling haalden ze mooie herinneringen op. Zestig jaar geleden (sommigen net iets langer) beloofden ze elkaar voor eeuwig trouw, en die belofte zijn ze tot vandaag nagekomen.

Dat zijn Hilaire Callewaert en Rosa Lecot, René De Breuck en Paula Dupon, Bernard Kowalczyk en Marcella Vandenberge, Albert Lambrecht en Godelieve Miny, Fernand Malfait en Maria Declercq, André Mariën en Irma Anseeuw, Albert Renders en Monique Degimbe, Noël Vanacker en Cécile Naeye.

Briljanten koppels krijgen veel respect

Drie echtparen werden uitgenodigd naar aanleiding van hun briljanten bruiloft. Eigenlijk waren de drie koppels Michel Vandale en Simonne Borgoo, Rochus Bedert en Denise Dubois, Louis Liekens en Celina Cuylaerts, vorig jaar al 65 jaar gehuwd.

Eén dame kon er helaas niet bij zijn wegens ziekte, haar echtgenoot was er wel bij. “Deze mensen zijn een prachtig voorbeeld dat een huwelijk echt wel een lang leven beschoren kan zijn”, zegt schepen Vandermeeren. “Het leven gaat niet altijd over rozen en een huwelijk is niet altijd rozengeur en maneschijn. Maar als je samen aan de weg timmert zoals deze mensen, dan verdient dit enorm veel respect!”

Dat het goed is in De Panne, bewijst het echtpaar Bedert, want na een lange carrière als leerkracht wiskunde in Duitsland, keerden ze terug naar hun roots.

(MVO – foto MVO)