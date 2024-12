Goud voor Roland Hosten en Jenny Ramboer

Het feest van het 50-jarig huwelijk van Roland Hosten (74) en Jenny Ramboer (70) vond plaats in het Hof ter Molen. De jubilarissen vierden in het gezelschap familie, vrienden en buren. Roland en Jenny zijn rasechte Koekelarenaars en leerden elkaar kennen in een dancing in Torhout. Na hun huwelijk woonden ze eerst in de Veldstraat, daarna in de Sterrestraat en nu brengen ze hun dagen samen door in de Belhuttebaan. Uit het huwelijk werden 2 dochters, Sylvie en Lindsey, en 3 kleinkinderen geboren. Jenny was voornamelijk huismoeder terwijl Roland zelfstandig schrijnwerker was. Tijdens het feest brachten burgemeester Patrick Lansens en schepen Jan Lievens de felicitaties over namens het bestuur, samen met gelukwensen van het koninklijk paleis. Roland en Jenny kijken al uit naar hun volgende jubileum. (SVE/foto Coghe)