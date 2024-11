Goud voor Luc Stroo en Sonia Monsecour uit Westkapelle

Op vrijdag 25 oktober vierden Luc Stroo en Sonia Monsecour uit de Hoekestraat in Westkapelle hun vijftigste huwelijksverjaardag.

Schepen Tine Gobert bracht namens het gemeentebestuur de nodige gelukwensen over. Luc en Sonia hebben drie kinderen (Vicky, Chistophe, Steve) en vijf kleinkinderen (Isaura, Yannick, Gaëlle, Maïté en Nicolas). Het koppel leerde elkaar kennen in juni 1969 in café Concordia in Westkapelle.

Luc was schrijnwerker en Sonia werkte als verkoopster in de Sarma en Carrefour. Luc is een grote dierenliefhebber en Sonia breit graag. Ze is al dertig jaar trotse peetmoeder van carnavalsclub Club Bizarre.

(HH/gf)