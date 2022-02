Gilles en Danielle uit Izegem kiezen speciaal voor 02/02/22 als huwelijksdag

Gilles Gryson en Danielle Braem stapten vanmiddag in Izegem in het huwelijksbootje. Het kersverse echtpaar koos speciaal voor de dag van 02/02/22.

“Het is niet dat we iets speciaals hebben met cijfers of zo, maar we zochten wel een speciale datum om op te trouwen”, vertellen bruid en bruidegom. “Toen Gilles mij in juni ten huwelijk vroeg, was het eigenlijk snel bepaald welke datum het zou worden. We hadden gevreesd dat alles al volzet zou zijn, maar dat viel mee”, zegt Danielle.

Nog één koppel, dat net voor hen trouwde, opteerde speciaal voor de tweede van de tweede maand. “Het is niet zo dat we iets met die cijfers hebben, of dat er iemand van ons jarig is of zo, het leek ons enkel een speciale datum”, geeft het bruidspaar nog mee.

Nadat het huwelijk door burgemeester Bert Maertens werd voltrokken trok het pas getrouwde stel richting Kachtem voor een feestmaal. Ze wonen met zoontje Lou in de Beiaardstraat.

Bij het verlaten van de trouwzaal daagde nog een groepje leerlingen op van de school waar Danielle juf is. Een onverwacht extraatje dat het feest compleet maakte. (MI)