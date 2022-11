Diamanten huwelijksgeluk voor Arlette en Etien

Ter gelegenheid van hun zestigste huwelijksverjaardag werden Etien Cnockaert en Arlette Marijsse uit Waregem door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet.

Ze trouwden in Olsene op 21 november 1962. Etien werd geboren in Zulte op 2 juli 1943. Hij werkte bij Bierhandel Damman en was actief op de onderhoudsdienst van het O. L. V Ziekenhuis. Hij houdt van vissen en wielrennen. Arlette zag het levenslicht in Zulte op 5 februari 1944. Ze werkte als textielarbeidster, in de onderhoudsdienst in het onderwijs, hield een koude bakkerij open en was ook marktkramer. Breien en haken zijn haar hobby’s.

Ze koesteren mooie herinneringen aan het kamperen met de Vlaamse Kampeertoeristen en gaan nog geregeld fietsen en wandelen. Etienne en Arlette hebben één dochter, Nadine, en twee kleinkinderen, Olivier en Kimberly. Hun achterkleinkind heet Achille. (PPW)