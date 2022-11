Diamant voor Wilfried en Janine uit Meulebeke

Wilfried Verkest en Janine Verheye vierden hun 60ste huwelijksverjaardag samen met hun kinderen en kleinkind, vrienden en familieleden. De officiële ontvangst vond plaats in het kasteel Ter Borcht.

Wilfried Verkest, geboren op 3 december 1937, groeide op in Ingelmunster. Het gezin telde vijf kinderen en Wilfrieds papa was boerensmid. Na zijn lagere school volgde hij drie jaar middelbaar in Aarsele en trok daarna naar het VTI in Kortrijk waar hij een diploma chauffage-sanitair behaalde. Hij werkte achtereenvolgens bij Verschore in Ingelmunster, Serres Deforche, chauffage Soene en 22 jaar bij Vandenberghe in Oostrozebeke. Hij kon met pensioen in 1995. Wilfried is en een verwoed filatelist. Ook zijn volière genoot zijn constante aandacht. Samen met vrienden en echtgenote Janine rummikub spelen of een kaartje leggen, behoren nu tot zijn geliefkoosde hobby’s.

Janine Verheye zag het levenslicht op 10 oktober 1941 in Moeskroen. Ze was enige dochter. Papa was fietsenmaker en mama runde een drukbezocht café. In mei 1955 verhuisde het gezin naar Meulebeke. Janine vond werk bij Seyntex waar toen heel wat bestellingen voor het leger dienden geproduceerd te worden. In 1970 stopte ze daar haar werkzaamheden en concentreerde ze zich volledig op haar gezin en het huishouden.

Het koppel leerde elkaar kennen op het huwelijksfeest van Willy, de broer van Wilfried. Wilfried en Janine huwden op 9 november 1962. Ze hebben een zoon Franky, gehuwd met Caroline Delaere, en een kleindochter Joni.

Op de foto zien we het diamanten echtpaar samen met familie, vrienden, schepenen en burgemeester.

(LB)