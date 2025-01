Diamant voor Marc en Yolande

Marc Lagaisse en Yolande Haelvoet mochten op 25 januari hun zestigste huwelijksverjaardag vieren. Marc is afkomstig uit Aarsele, Yolande uit Meigem. Het koppel ontmoette elkaar op het huwelijk van Yolandes broer, die huwde met Marcs nicht. Het koppel kreeg met Annick en Carine twee dochters. Er zijn ook vier kleinkinderen en intussen al zeven achterkleinkinderen. Marc is tijdens zijn carrière arduinwerker geweest. Hij is dan ook een echte handige harry en hielp zijn kinderen met de bouw van hun huizen. Het koppel houdt van kaarten, daarnaast bakt Yolande regelmatig lekkere dingen en vind je Marc terug in hun moestuin. Ze staan ook altijd ten dienste van anderen. Naar eigen zeggen, is iedereen altijd welkom voor een babbel, knabbel of wat wijze raad. Ze hebben namelijk graag volk over de vloer. (LDW/foto WME)