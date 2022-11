Claire en Alain uit De Haan vieren 65 jaar huwelijk

Alain Van Schoote (87) en Claire Poillion (93) waren op 16 november 65 jaar getrouwd. Hoewel allebei afkomstig van Noord-Frankrijk, ontmoetten ze elkaar vele jaren geleden per toeval in De Haan.

“Ik zag Alain daar staan in de snoepwinkel en c’était le coup de foudre, liefde op het eerste gezicht. Hij had een hele mooie hond bij zich, maar Alain mocht er zelf ook wel zijn”, knipoogt Claire. Het koppel verhuisde later naar Oostende, waar Alain een verzekeringskantoor uitbaatte.

“Mama hielp daar mee in de bureau”, zegt hun dochter Isabelle. Het echtpaar heeft ook nog twee zonen: Thierry, geboren in 59, en Arnaud, geboren in 64. Zij zorgden op hun beurt voor vijf kleinkinderen en een achterkleinkind. Claire en Alain verblijven sinds een tweetal jaar in residentie Zilverduin in Vosseslag. “De cirkel is rond: opa woonde destijds in Villa Chez Bobonne in de Jean d’Ardennelaan”, aldus Isabelle.

“Aanvaard elkaar”

Het geheim van een lang en gelukkig huwelijk? Dat vragen we aan de jubilarissen zelf. “Gewoon vanaf de eerste dag elkaars tekortkomingen aanvaarden. In die 65 jaar dat we getrouwd zijn, hebben we nog nooit huisraad naar elkaars hoofd geslingerd”, lacht Claire.