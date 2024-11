Briljanten feest voor Hilda en Romain

Op 18 november 1959 trouwden Hilda Baekelandt (88) en Romain Vanwynsberghe (87). Vijfenzestig jaar later vierden ze hun briljanten bruiloft in het gezelschap van familie en vrienden.

Hilda groeide op in Ledegem, Romain in Moorsele. Na hun huwelijk gingen ze wonen in Moorsele, nog altijd wonen ze in De Linde. Ze kregen twee kinderen. Nico, geboren in 1962 overleed op jonge leeftijd. Inge werd geboren in 1968. De kleinkinderen zijn Lieze (1997) en Wout (1999). Romain werkte voor en na zijn legerdienst in ‘De Plush’ in Wevelgem. Een job die hij opzegde om te ‘koersen’. Als onafhankelijke won hij ooit Gent-Wevelgem. De enige ‘Wevelgemnaar’ die dat ooit voor mekaar kreeg. In 1960 werd hij beroepsrenner, hij reed onder meer de Ronde van Italië in 1965. Eens beroepsrenner af werd hij zelfstandige in de winkel die zijn vader had gestart. “Ik heb altijd veel gesport”, vertelt Romain. “Lange tijd heb ik gevoetbald, en nog altijd ga ik fietsen. Ik heb zo mijn eigen doel gesteld op 10.000 kilometer per jaar. Tot nu toe fiets ik wat meer, en dan zeg ik tegen mezelf: die extra kilometers neem ik mee naar volgend jaar. Maar tot nu toe haal ik mijn tarief ieder jaar. (lacht) Tijdens de winter fiets ik wat minder, dan ga ik vaker wandelen. Onder meer bij de 7 mijl stappers. En ik kijk graag naar sport op televisie.”

Romain en Hilda gaan graag naar de bijeenkomsten van Samana en genieten ervan om uit eten te gaan. (SLW)