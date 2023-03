Briljant voor Romain en Liliane

Romain Soete en Liliane Meeuw zijn naar aanleiding van hun 65-jarig huwelijksjubileum uitgenodigd op het stadhuis door schepen van Bevolking Stephanie Demeyer (Team Burgemeester). Zij overhandigde hen een ruiker bloemen en enkele geschenken.

Liliane Meeus (86) is geboren op 19 september 1936 in Westvleteren, als derde in een gezin van zeven kinderen. Zij ging naar de lagere school in Bissegem tot haar dertiende en trok één jaar naar de O. L. Vrouw van Bijstand. Ze ging dienen in Frankrijk en werkte er ook twee jaar in een fabriek. Liliane deed en doet vrijwilligerswerk en naaide en breide voor haar gezin en de missies. Zij werkt ook graag in de tuin.

Romain Soete (87) is geboren op 1 juli 1935, als derde in een gezin van zes kinderen. Hij ging tot zijn veertiende naar de lagere school in Heule en volgde daarna avondschool. Romain werd leerjongen, metselaar en meestergast, en werkte bij verscheidene ondernemingen in de provincie. Hij heeft een passie voor de vrijwillige brandweer in Heule en doet er ook al 33 jaar vrijwilligerswerk bij de Zevenkamer en Levensloop.

Op de Missiefeesten

Het briljanten koppel leerde elkaar kennen tijdens de Missiefeesten in Heule in 1956. Ze trouwden voor de wet op 14 februari 1958, en op 15 februari voor de kerk. Het feest had plaats in de Gilde St-Job in Heule.

Het koppel heeft vijf kinderen: Ludo, Marie-Line, Marie-Anne, Marie-Ange en Marie-Claude. Liliane en Romain zijn mémé en pépé van verscheidene klein- en achterkleinkinderen. Het geheim van hun lang huwelijk? “Kort en bondig: elkaar graag zien.”

(Peter Van Herzeele/foto JVGK)